¿Monopolio en camino? Lo que dice Acodeco sobre la unión de Uber y PedidosYa

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) adoptó una postura de prudencia y reserva técnica ante el reciente anuncio global de adquisición de Delivery Hero, empresa matriz de PedidosYa, por parte de la estadounidense Uber. La transacción de $14,800 millones abre el compás para un riguroso análisis técnico sobre la estructura del mercado de reparto a domicilio en el territorio nacional.

Debido a lo reciente del anuncio corporativo internacional, la institución panameña detalló que se encuentra a la espera de recibir los expedientes correspondientes para iniciar las evaluaciones contempladas en la Ley 45 de 2007 sobre concentraciones económicas.

“A este momento, no podemos contestar estas preguntas porque desconocemos de la transacción. Tenemos el mismo conocimiento que el público y ya han expresado que nos presentarán la misma”, explicó la entidad ante las consultas formuladas por este medio.

El proceso global, que busca consolidar la posición de Uber Eats en los mercados de Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, requiere todavía del respaldo de la mayoría accionaria de la firma alemana y de las validaciones de los reguladores de competencia en las distintas jurisdicciones. La culminación total de este movimiento estratégico está proyectada para la segunda mitad de 2027.

Respecto a las medidas de mitigación o salvaguardas operativas para el mercado local durante los meses de transición, la Acodeco aclaró que no emitirá juicios de valor previos ni establecerá directrices de forma anticipada. “No voy a entrar a determinar cuáles serían los posibles condicionamientos, sin saber cuáles aplicaríamos”, argumentó el ente regulador.

El acuerdo internacional incluye compromisos de inversión de Uber en el mercado alemán por $2,287 millones (2,000 millones de euros al cambio de hoy) antes de 2031, además de la permanencia de la sede de operaciones en Berlín hasta 2029. En el ámbito local, corresponderá a los análisis técnicos posteriores de la Acodeco determinar el impacto real en los comercios afiliados y en las opciones de consumo para los ciudadanos una vez las empresas formalicen el trámite ante la autoridad panameña.