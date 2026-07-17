¿Monopolio en camino? Lo que dice Acodeco sobre la unión de Uber y PedidosYa

La <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a> adoptó una postura de prudencia y reserva técnica ante el reciente anuncio global de adquisición de Delivery Hero, empresa matriz de <b>PedidosYa</b>, por parte de la estadounidense <b>Uber</b>. La transacción de <b>$14,800 millones</b> abre el compás para un riguroso <b>análisis técnico</b> sobre la estructura del mercado de reparto a domicilio en el territorio nacional.Debido a lo reciente del anuncio corporativo internacional, la institución panameña detalló que se encuentra a la espera de recibir los expedientes correspondientes para iniciar las evaluaciones contempladas en la <b>Ley 45 de 2007</b> sobre concentraciones económicas.<i>'A este momento, no podemos contestar estas preguntas porque desconocemos de la transacción. Tenemos el mismo conocimiento que el público y ya han expresado que nos presentarán la misma'</i>, explicó la entidad ante las consultas formuladas por este medio.El proceso global, que busca consolidar la posición de <b>Uber Eats </b>en los mercados de Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, requiere todavía del respaldo de la mayoría accionaria de la firma alemana y de las validaciones de los reguladores de competencia en las distintas jurisdicciones. <b>La culminación total de este movimiento estratégico está proyectada para la segunda mitad de 2027</b>.Respecto a las medidas de mitigación o salvaguardas operativas para el mercado local durante los meses de transición, la <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Acodeco</a> aclaró que no emitirá juicios de valor previos ni establecerá directrices de forma anticipada. <i>'No voy a entrar a determinar cuáles serían los posibles condicionamientos, sin saber cuáles aplicaríamos'</i>, argumentó el ente regulador.El acuerdo internacional incluye compromisos de inversión de <b>Uber</b> en el mercado alemán por <b>$2,287 millones</b> (2,000 millones de euros al cambio de hoy) antes de <b>2031</b>, además de la permanencia de la sede de operaciones en <b>Berlín hasta 2029</b>. En el ámbito local, corresponderá a los análisis técnicos posteriores de la Acodeco determinar <b>el impacto real en los comercios afiliados y en las opciones de consumo para los ciudadanos</b> una vez las empresas formalicen el trámite ante la autoridad panameña.