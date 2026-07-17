Contraloría pone la lupa sobre obra atrasada en El Chorrillo y exige acelerar los trabajos

El contralor general de la República, Anel Flores, manifestó este viernes 17 de julio su preocupación por el atraso que presenta el proyecto de construcción y rehabilitación de calles en el corregimiento de El Chorrillo, durante un recorrido de inspección.

La obra, que ya superó el plazo contractual establecido, mantiene trabajos pendientes mientras se tramita una solicitud de adenda para extender su ejecución por 11 meses adicionales.

Durante la inspección, Flores señaló que el deterioro de la vía está perjudicando directamente a los residentes y conductores que transitan diariamente por el sector, debido a los daños que sufren sus vehículos por el mal estado de la carretera.

El funcionario afirmó que este caso evidencia el impacto que tienen los retrasos en las obras públicas sobre la calidad de vida de la población.

”La ciudadanía espera proyectos terminados dentro del tiempo establecido y en condiciones adecuadas”, enfatizó el contralor, al insistir en la necesidad de fortalecer los controles para garantizar que los contratistas cumplan con los compromisos adquiridos con el Estado.

Asimismo, advirtió que no debe convertirse en una práctica habitual extender los contratos mediante adendas de tiempo ni permitir situaciones que generen sobrecostos, ya que esto afecta la eficiencia de la inversión pública y el uso responsable de los recursos estatales.

Por su parte, el director nacional de Ingeniería de la Contraloría General, Maxwell De Obaldía, explicó que el proyecto comprende la construcción y rehabilitación de la avenida A, principal vía de El Chorrillo, además de varias calles y conexiones aledañas.

Precisó que el contrato original contemplaba un período de ejecución cercano a los tres años y debía finalizar en marzo de 2026. Sin embargo, el contrato se encuentra vencido desde esa fecha.

Actualmente, la Contraloría analiza una adenda que, además de solicitar una extensión de 11 meses, incorpora una nueva área de trabajo en el corregimiento de Santa Ana.

De Obaldía informó que, como parte del proceso de evaluación, la Contraloría verificará que el contratista complete primero los trabajos pendientes en El Chorrillo antes de autorizar cualquier intervención en las nuevas áreas incluidas en la adenda.

Además, indicó que la institución ya solicitó al contratista reforzar sus cuadrillas de trabajo para acelerar la ejecución del proyecto.

También anunció que se incrementará la frecuencia de las inspecciones y el seguimiento técnico para garantizar la culminación de la obra y el cumplimiento de los plazos establecidos.