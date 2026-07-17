La razón detrás de la cita Mulino-Sheinbaum: Panamá blinda la frontera norte contra el gusano barrenador

Con un presupuesto anual ordinario que ronda los <b>$16 millones</b> de dólares, al que se debieron inyectar fondos extraordinarios por la crisis, COPEG enfrenta un panorama complejo. En 2024, el director de la comisión, Enrique Samudio, admitió a este medio que el enfoque preventivo fue rebasado. <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-acumula-casi-9000-casos-de-gusano-barrenado-a-junio-IM7842659"><i>'Hoy no estamos en el modo de hace algunos años que era prevención, sino que ahora estamos en erradicación otra vez'</i>, declaró</a>, estimando que el retorno al <b>estatus de país libre de la plaga tomará entre dos y cuatro años</b>. Para expertos como Kaiser, la inacción acumulada estirará ese plazo a un mínimo de <b>cinco años</b>, facturando pérdidas masivas a los productores locales que ahora deben asumir altos costos en tratamientos fitosanitarios y atención veterinaria privada.