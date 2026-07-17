Nuevas revelaciones de Pegasus: así operaba el supuesto espionaje desde Marruecos

Medios internacionales como The Guardian, El Confidencial y Le Monde, con el apoyo del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y el proyecto Forbidden Stories, comenzaron a publicar una nueva investigación que revela hallazgos inéditos sobre Pegasus, el software espía de la empresa israelí NSO Group, utilizado por distintos gobiernos alrededor del mundo para espiar a periodistas, políticos, activistas, empresarios y otros objetivos.

En esta primera entrega, la investigación se centra en presuntas operaciones de espionaje atribuidas a los servicios de inteligencia de Marruecos, además de destacar detalles inéditos de cómo habría sido utilizado el software, todo esto sustentado en documentos internos de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST) de Marruecos, al igual que análisis técnicos y testimonios de un exagente de la DGST denominado ‘Safir’.

Estos medios revelan que parte de las operaciones de espionaje de la DGST se dieron mediante se desarrollaba una crisis diplomática entre España y Marruecos en mayo de 2021, tras que el país europeo permitiera la hospitalización de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, un movimiento saharaui que busca la autodeterminación e independencia de Sáhara Occidental, administrado en su mayor parte por Marruecos, detalla El Confidencial.

En medio de esto, se intervinieron los teléfonos de varios integrantes del gobierno español con la ayuda de Pegasus. Entre los afectados estuvo el presidente Pedro Sanchez, cuyo dispositivo fue infectado en dos ocasiones, extrayendo 2.57 gigabytes de su teléfono.

Forbidden Stories y El Confidental, de España, señalan a Fouad Ali El Himma, consejero real y uno de los colaboradores más cercanos de Mohamed VI de Marruecos, como una de las figuras principales en la toma de decisiones sobre las operaciones de inteligencia de alto nivel de este país.

Estas operaciones, ejecutadas por la DGST bajo el liderazgo de Adellatif Hammouchi, incluían hackeos, intercepciones y vigilancias telefónicas. Los sistemas utilizados por la inteligencia marroquí permitía acceder a llamadas, mensajes, fotografías, documentos, ubicaciones y demás datos almacenados en los dispositivos infectados, estos serían luego procesados en la sede de la DGST.

El Himma también tuvo un papel relevante en la estructura conocida como Oficina 21, en la cual se gestionaron solicitudes para espiar teléfonos extranjeros y “asuntos especialmente sensibles”.

Los objetivos de estas operaciones fueron jefes de Estado, ministros extranjeros, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas saharauis e integrantes de la Misión de las Naciones Unidas pra el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). El hotel de hospedaje de estos últimos habría sido equipado con dispositivos de vigilancia.

Según el testimonio de Safir, Pegasus era utilizado únicamente después de agotar otros métodos tradicionales de vigilancia. “Nunca empezamos con Pegasus”, afirmó el exagente. “Viene después de las escuchas, en su apartamento, en su coche. Es una cuestión científica, como nosotros decimos”.

La investigación describe que antes de una infección se identificaba el teléfono objetivo, se recopilaban datos técnicos y se determinaba el método de ataque más adecuado. Entre las modalidades utilizadas figuraban enlaces maliciosos, ataques de “clic cero”, inyecciones mediante infraestructura de red y el aprovechamiento de vulnerabilidades en sistemas iOS y Android.

Otro hallazgo importante de la investigación es que la DGST de Marruecos habría comprado unos 50 teléfonos Samsung Galaxy S6 Edge para infectarlos con un software espía distinto de Pegasus antes de venderlos en comercios de la región del Rif.

Además, según el testimonio de Safir, los servicios de inteligencia comprometieron numerosos cibercafés para monitorear las actividades de personas consideradas de interés.

Otra de las investigaciones se centra en Francia. De acuerdo con Forbidden Stories, las autoridades francesas estudiaron durante meses la compra de Pegasus para distintos organismos de seguridad, pero el presidente Emmanuel Macron bloqueó la operación a finales de 2020 por motivos de soberanía y por el riesgo reputacional de utilizar una herramienta ya asociada con regímenes autoritarios.

Paralelamente, nuevos análisis técnicos identificaron rastros vinculados a Pegasus en los teléfonos de siete ministros franceses. La inteligencia exterior francesa (DGSE) señaló que algunas de esas intrusiones podían relacionarse con operaciones de espionaje realizadas por países clientes de NSO Group, y confirmó que Emiratos Árabes Unidos y Marruecos utilizan sus productos desde al menos 2017.

Según Forbidden Stories, Marruecos, la DGST, NSO Group, autoridades israelíes y los funcionarios mencionados no respondieron a las consultas del consorcio periodístico.

Las nuevas publicaciones amplían las revelaciones del Proyecto Pegasus de 2021 con documentos internos, testimonios y nuevos análisis técnicos.