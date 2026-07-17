Exportadores panameños apuestan al financiamiento sostenible

El sector exportador panameño se prepara para dar un paso decisivo hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética. Cerca de 70 empresas exportadoras, entidades financieras y proveedores tecnológicos participaron en el encuentro empresarial “Financiamiento Verde y Energías Renovables para la Competitividad de las Empresas Exportadoras”, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con la Asociación Panameña de Exportadores (APEX) y la Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES). La iniciativa busca promover inversiones en energías renovables y eficiencia energética que permitan reducir costos, aumentar la productividad y fortalecer la resiliencia de las empresas frente al cambio climático.

Soluciones

Durante la jornada se presentaron las principales oportunidades del mercado energético panameño, así como alternativas de financiamiento para proyectos solares fotovoltaicos y de eficiencia energética. Estas soluciones representan un potencial de inversión significativo para el sector exportador, que enfrenta crecientes exigencias de sostenibilidad en los mercados internacionales. “Desde CAF buscamos acercar el financiamiento verde al sector exportador mediante alianzas con la banca local y empresas exportadoras, facilitando inversiones que no solo reducen emisiones, sino que también generan ahorros y aumentan la productividad”, señaló Jaime Holguín, representante de CAF en Panamá.

Potencial

El presidente de CAPES, Juan Andrés Navarro, destacó que Panamá cuenta con un enorme potencial para acelerar la adopción de energía solar en el sector productivo. “Existen tecnologías maduras, modelos de negocio competitivos y un entorno regulatorio favorable, sin embargo, el desafío es seguir articulando a los proveedores tecnológicos, la banca y el sector empresarial para convertir ese potencial en proyectos concretos”, afirmó. El presidente de APEX, Arturo Siu, subrayó que la competitividad del sector exportador depende cada vez más de la capacidad de incorporar prácticas sostenibles e innovadoras. “La energía representa uno de los principales costos para muchas empresas, por lo que promover el acceso a soluciones renovables y a mecanismos de financiamiento adecuados contribuye a que nuestras exportaciones sean más eficientes, resilientes y competitivas en los mercados internacionales”, indicó.

Mercado en expansión

Panamá se consolida como un mercado con importantes oportunidades para acelerar inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Con una capacidad instalada de generación eléctrica superior a los 5.100 MW y una participación creciente de tecnologías solares y eólicas, el país ofrece condiciones favorables para que las empresas reduzcan costos operativos mediante soluciones sostenibles. El consumo energético nacional continúa creciendo y se proyecta que se duplicará hacia 2050, mientras que el incremento de las tarifas eléctricas impulsa a las empresas exportadoras a buscar alternativas que les permitan estabilizar sus costos y mejorar su eficiencia operativa. El marco regulatorio vigente, que promueve la inversión privada bajo el esquema de generación distribuida, ha favorecido la rápida expansión de proyectos de autoconsumo solar en el país. Este entorno abre la puerta a que las empresas exportadoras fortalezcan su posicionamiento en los mercados globales, respondiendo a las crecientes exigencias de sostenibilidad.

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