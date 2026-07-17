Exportadores panameños apuestan al financiamiento sostenible

<b>El presidente de CAPES, Juan Andrés Navarro</b>, destacó que Panamá cuenta con un enorme potencial para acelerar la adopción de energía solar en el sector productivo. <i><b>'Existen tecnologías maduras, modelos de negocio competitivos y un entorno regulatorio favorable, sin embargo, el desafío es seguir articulando a los proveedores tecnológicos, la banca y el sector empresarial para convertir ese potencial en proyectos concretos'</b></i>, afirmó.<b>El presidente de APEX, Arturo Siu</b>, subrayó que la competitividad del sector exportador depende cada vez más de la capacidad de incorporar prácticas sostenibles e innovadoras. <i><b>'La energía representa uno de los principales costos para muchas empresas, por lo que promover el acceso a soluciones renovables y a mecanismos de financiamiento adecuados contribuye a que nuestras exportaciones sean más eficientes, resilientes y competitivas en los mercados internacionales'</b></i>, indicó.