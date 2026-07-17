Sismo de 7,4 en México no representa amenaza de tsunami para Panamá, informa el Instituto de Geociencias

El <b>Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá</b> informó que el <b>sismo de magnitud 7,4</b> registrado la mañana de este <b>viernes 17 de julio</b> en el sur de México <b>no representa peligro de tsunami para las costas panameñas</b>, de acuerdo con los análisis realizados por los organismos especializados.La entidad explicó que, con base en la información histórica disponible y en los resultados de simulación del <b>Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC)</b> y del <b>Centro de Alerta de Tsunamis para América Central (CATAC)</b>, <b>no existe riesgo de impacto de olas de tsunami en Panamá</b> producto de este evento sísmico.'Respecto al sismo de 7.4 de hoy en la zona entre México y Guatemala, con base en la información histórica, resultados de simulación por el PTWC y CATAC, no hay ningún peligro de impacto de olas de tsunamis para las costas de Panamá generadas por este sismo', señaló el Instituto de Geociencias.No obstante, la institución precisó que <b>podrían presentarse olas anómalas de menor intensidad en las costas del Pacífico panameño</b>, por lo que mantiene un monitoreo permanente de la situación.Asimismo, indicó que continúa el intercambio de información sísmica con las agencias homólogas de la región para dar seguimiento a cualquier cambio en las condiciones del evento.<b>El sismo ocurrió frente a las costas de Chiapas</b>El movimiento telúrico se registró la mañana de este viernes en la zona marítima entre <b>México y Guatemala</b>. De acuerdo con información divulgada por <b>el diario colombiano El Tiempo</b>, el terremoto ocurrió a las <b>9:48 a.m. (hora local)</b>, con epicentro a unos <b>135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo</b>, en el estado mexicano de <b>Chiapas</b>.El sismo fue superficial, con una profundidad inferior a <b>30 kilómetros</b>, lo que favoreció que fuera percibido con fuerza en varias zonas del sur de México. Tras el evento, usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el temblor y algunos señalaron presuntas fallas en el sistema de alertas sísmicas de Android.