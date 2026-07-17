Sismo de 7,4 en México no representa amenaza de tsunami para Panamá, informa el Instituto de Geociencias

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el sismo de magnitud 7,4 registrado la mañana de este viernes 17 de julio en el sur de México no representa peligro de tsunami para las costas panameñas, de acuerdo con los análisis realizados por los organismos especializados.

La entidad explicó que, con base en la información histórica disponible y en los resultados de simulación del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y del Centro de Alerta de Tsunamis para América Central (CATAC), no existe riesgo de impacto de olas de tsunami en Panamá producto de este evento sísmico.

”Respecto al sismo de 7.4 de hoy en la zona entre México y Guatemala, con base en la información histórica, resultados de simulación por el PTWC y CATAC, no hay ningún peligro de impacto de olas de tsunamis para las costas de Panamá generadas por este sismo”, señaló el Instituto de Geociencias.

No obstante, la institución precisó que podrían presentarse olas anómalas de menor intensidad en las costas del Pacífico panameño, por lo que mantiene un monitoreo permanente de la situación.

Asimismo, indicó que continúa el intercambio de información sísmica con las agencias homólogas de la región para dar seguimiento a cualquier cambio en las condiciones del evento.

El sismo ocurrió frente a las costas de Chiapas

El movimiento telúrico se registró la mañana de este viernes en la zona marítima entre México y Guatemala. De acuerdo con información divulgada por el diario colombiano El Tiempo, el terremoto ocurrió a las 9:48 a.m. (hora local), con epicentro a unos 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas.

El sismo fue superficial, con una profundidad inferior a 30 kilómetros, lo que favoreció que fuera percibido con fuerza en varias zonas del sur de México. Tras el evento, usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el temblor y algunos señalaron presuntas fallas en el sistema de alertas sísmicas de Android.