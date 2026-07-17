Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México; usuarios reportan fallas en alertas de Androids

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 se registró la mañana de este viernes 17 de julio en el sur de México, según reportó el Servicio Geológico Colombiano, en un movimiento telúrico que también fue confirmado por las autoridades sísmicas mexicanas.

De acuerdo con la información divulgada por el diario colombiano El Tiempo, el terremoto ocurrió a las 9:48 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a unos 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

El informe oficial indica que el sismo fue superficial, con una profundidad inferior a 30 kilómetros, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos se perciban con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Tras el movimiento, numerosos usuarios recurrieron a las redes sociales para informar que sintieron el temblor y señalar que, presuntamente, las alertas sísmicas de sus teléfonos Android no funcionaron correctamente, lo que habría impedido que algunas personas recibieran una notificación anticipada para tomar medidas de protección.

Según El Tiempo, las quejas se centraron en el sistema de alertas integrado en dispositivos Android, diseñado para advertir a los usuarios segundos antes de que lleguen las ondas más destructivas de un terremoto.