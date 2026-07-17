Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México; usuarios reportan fallas en alertas de Androids

Un <b>fuerte sismo de magnitud 7,4</b> se registró la mañana de este <b>viernes 17 de julio</b> en el sur de México, según reportó el <b>Servicio Geológico Colombiano</b>, en un movimiento telúrico que también fue confirmado por las autoridades sísmicas mexicanas.De acuerdo con la información divulgada por <b>el diario colombiano El Tiempo</b>, el terremoto ocurrió a las <b>9:48 a.m. (hora local)</b> y tuvo su epicentro a unos <b>135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo</b>, en el estado de <b>Chiapas</b>.El informe oficial indica que el sismo fue <b>superficial</b>, con una profundidad inferior a <b>30 kilómetros</b>, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos se perciban con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.Tras el movimiento, numerosos usuarios recurrieron a las redes sociales para informar que sintieron el temblor y señalar que, presuntamente, <b>las alertas sísmicas de sus teléfonos Android no funcionaron correctamente</b>, lo que habría impedido que algunas personas recibieran una notificación anticipada para tomar medidas de protección.Según <b>El Tiempo</b>, las quejas se centraron en el sistema de alertas integrado en dispositivos Android, diseñado para advertir a los usuarios segundos antes de que lleguen las ondas más destructivas de un terremoto.