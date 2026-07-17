Kadir Barría rescata al Botafogo con un gol de último minuto

Además del gol, el istmeño registró dos remates y completó dos de tres pases durante el tiempo que estuvo en cancha. La anotación, la primera con el primer equipo del Botafogo, desató la celebración del delantero, que vivió una noche inolvidable al convertirse en el héroe de su equipo.Tras el encuentro, Kadir Barría expresó su felicidad por haber marcado el gol del triunfo y agradeció el respaldo recibido. 'Estoy muy feliz y contento, sobre todo por el apoyo de todo Panamá y de la familia de Botafogo', manifestó el delantero panameño tras convertirse en el héroe de la victoria de su equipo.