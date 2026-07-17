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Fútbol

Kadir Barría rescata al Botafogo con un gol de último minuto

El gol de Kadir Barría vale tres puntos para el Botafogo.
El gol de Kadir Barría vale tres puntos para el Botafogo. kadirbarria_18
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/07/2026 10:22
Kadir Barría marcó el gol con el que Botafogo venció 2-1 al Santos en la jornada 18 del Brasileirao.

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El delantero panameño Kadir Barría fue la figura del Botafogo al marcar el gol que le dio la victoria 2-1 sobre Santos, en un partido correspondiente a la jornada 18 del Brasileirao. El atacante ingresó al minuto 77 y cambió el rumbo del encuentro con una actuación decisiva en los minutos finales.

Cuando el empate parecía definitivo, Barría aprovechó un balón largo en el tiempo de reposición. El guardameta rival salió para cortar la jugada, pero no logró despejar el balón, situación que fue aprovechada por el panameño para definir con tranquilidad al minuto 90+5 y asegurar los tres puntos para el conjunto carioca.

Además del gol, el istmeño registró dos remates y completó dos de tres pases durante el tiempo que estuvo en cancha. La anotación, la primera con el primer equipo del Botafogo, desató la celebración del delantero, que vivió una noche inolvidable al convertirse en el héroe de su equipo.

Tras el encuentro, Kadir Barría expresó su felicidad por haber marcado el gol del triunfo y agradeció el respaldo recibido. “Estoy muy feliz y contento, sobre todo por el apoyo de todo Panamá y de la familia de Botafogo”, manifestó el delantero panameño tras convertirse en el héroe de la victoria de su equipo.

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