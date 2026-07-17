Kadir Barría rescata al Botafogo con un gol de último minuto

El delantero panameño Kadir Barría fue la figura del Botafogo al marcar el gol que le dio la victoria 2-1 sobre Santos, en un partido correspondiente a la jornada 18 del Brasileirao. El atacante ingresó al minuto 77 y cambió el rumbo del encuentro con una actuación decisiva en los minutos finales.

Cuando el empate parecía definitivo, Barría aprovechó un balón largo en el tiempo de reposición. El guardameta rival salió para cortar la jugada, pero no logró despejar el balón, situación que fue aprovechada por el panameño para definir con tranquilidad al minuto 90+5 y asegurar los tres puntos para el conjunto carioca.