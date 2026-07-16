Techo nuevo para la Asamblea, costará $200 mil por contratación directa

La Asamblea Nacional se cae a pedazos, literalmente. El cielo raso del edificio dónde se encuentran las oficinas de la mayoría de los diputados, coloquialmente conocido como “El Edificio Nuevo”. La ironía es evidente y compromete la imagen de uno de los tres órganos del Estado panameño. La respuesta que se ha presentado es una contratación directa por más de 200 mil dólares.

Al subir al segundo de piso del “Edificio Nuevo”, el visitante sale del elevador, atraviesa una pequeña antesala con recepción y al abrir las puertas de cristal se encuentra frente a una gran plazoleta legislativa.

Llegado a este punto, el visitante no puede caminar libremente por el centro de la plaza. Conos de tráfico, cinta amarilla y muebles colocados a modo de barricada bloquean el paso. Una mirada a las alturas responde a las dudas que pueda tener sobre el génesis de tan inusual circunstancia. Hay boquetes gigantescos en el techo. Pedazos de cielo raso desprendido o rotos.

Alarmado, es posible que el visitante se retraiga hacia las paredes manchadas de humedad. Tendría algo de razón en estar precavido. Trabajadores de los despachos de diputados consultados cuentan como han visto las baldosas desprenderse y caer estrepitosamente al suelo.

“El mismo edificio está mal”, relatá la diputada Alexandra Brenes sacudiendo la cabeza. “Nosotros dentro del despacho tenemos un olor a cañería que sale del baño, lo hemos reportado, le han echado lo que sea, o sea, el mismo lugar en materia de mantenimiento realmente es fatal. No hemos podido en dos años poder tener un lugar digno, no solamente para nosotros como equipo de trabajo, sino para las personas que vienen de afuera a una reunión a tener iniciativas”.

Hace un mes, el Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá-Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Panamá organizaron un conversatorio en el auditorio Carlos “Titi” Alvarado del “Edificio Nuevo”. Participaron ejecutivos de Copa Airlines, de Procter & Gamble, de Dell Panamá. El embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera debía dar palabras de bienvenida. Antes de su llegada, se sentía el nerviosismo. No por la figura del embajador ni lo que fuera a decir, había un extraño hedor no identificado. El aire tampoco funcionaba muy bien ese día.

El embajador llegó, dio declaraciones y el evento fue un éxito. Si algún invitado se incomodó por el olor, debió fruncir la nariz de forma muy discreta. Los funcionarios siguieron trabajando, con calor, en sus despachos.

No es una vida fácil la del equipo de un diputado de la Asamblea Nacional. Cada despacho tiene unos 20 mil dólares de presupuesto para repartir entre su equipo, y deciden cuánto personal contratar. Hay diputados con dos y hasta tres despachos dónde reparten a su personal. Algunos han hecho remodelaciones, otros reparten a su personal entre los dos edificios de la Asamblea.

Para los menos favorecidos, toca apretarse en las oficinas, dónde ni siquiera hay Tigo Sports para ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol.