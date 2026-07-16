Techo nuevo para la Asamblea, costará $200 mil por contratación directa

Durante meses de cubrir temas de interés político en la Asamblea Nacional, ningún diputado supo dar respuesta a cuándo se repararía finalmente el techo del 'Edificio Nuevo', el status quo era tolerado como una penosa realidad.Pero una visita al portal de Panama Compra revela un atisbo de esperanza, aunque no exento de una posible polémica.Se ha abierto un acto público por 'procedimiento excepcional' para la rehabilitación de cielo raso de gypsum de la plazoleta. El monto es de 205,445 dólares con 99 centavos.La empresa que se hará cargo es Thompson Construction, S.A. Entre su experiencia está la construcción de una Academia de Pádel en Costa del Este, una tienda de zapatos en Penonomé, un gimnasio en San Francisco, el cuarto de máquinas del Hospital Aquilino Tejeira, una planta de producción de lácteos y cuatro proyectos de Pádel más.El 8 de julio entregaron el estudio de mercado corregido y su propuesta corregida. El miércoles pasado subieron al portal de contrataciones documentos de idoneidad.Aún no se ha emitido una orden de compra, pero ya se emitió un informe técnico favorable en el que también justifican que sea necesario contratar a una empresa.'Entendemos que se trata de una urgencia ya que el mal estado del cielo raso en cuestión se trata de un hecho concreto, probado y objetivo cuya solución debe ser impostergable, e inmediata, y que el no hacerlo podría ocasionar un daño material y económico a la institución', apunta el informe.El documento señala que la institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer ellos mismos el trabajo, que también incluirá nuevas luminarias y barandales. El tiempo estimado para culminar los trabajos será de 180 días y tendrán 2 años de garantía.El diputado Betserai Richards ha sido testigo de cómo caen los pedazos de gypsum y reconoce el peligro actual, así como la urgencia de tomar acciones para remediar el problema. Pero, sí es crítico de las contrataciones directas.'Exigimos que en la Asamblea Nacional se usen los mecanismos transparentes de selección de contratistas. Nosotros no podemos avalar bajo ninguna circunstancia, salvo que sea una urgencia, una contratación directa. Así que nosotros lo que esperamos es que así como exigimos hacia afuera al Ejecutivo que haga licitaciones, nosotros también esperamos que la Asamblea también haga sus licitaciones y que evite, bajo todas circunstancias, las contrataciones directas'.La Decana consultó al secretario general de la Asamblea a través del departamento de Comunicaciones sobre el tema, pero no hubo respuesta.Ya la partida presupuestaria fue asignada. Parece que están cercanos los días en que será posible caminar por la Asamblea sin temor a que un pedazo de gypsum caiga sobre nuestras cabezas.