La economía panameña despega un 5.19% a mayo: Canal y comercio aceleran el crecimiento

La actividad económica de Panamá registró un crecimiento interanual del 5.19% en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), al cierre de mayo de 2026, una tasa superior al 2.95% reportado en el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), este desempeño se reflejó también en un aumento acumulado del 4.88% durante los primeros cinco meses del año y en una variación interanual de la serie de tendencia-ciclo del 5.06%.

El comportamiento favorable de la producción nacional estuvo impulsado por el dinamismo de sectores clave como el comercio, que reportó resultados positivos tanto en el mercado minorista y mayorista local como en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y en las ventas de automóviles nuevos.

En esa misma línea, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró un desempeño sólido gracias al incremento en los ingresos por peajes y en las toneladas netas transportadas a través del Canal de Panamá, a lo que se sumaron la actividad del transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEU en el Sistema Portuario Nacional.

Por su parte, la intermediación financiera mantuvo cifras positivas en captaciones externas, cartera de crédito y pólizas de seguros en ramos como salud, automóviles, colectivo de vida y vida individual, mientras que la industria manufacturera incrementó la producción de alimentos —especialmente el procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado vacuno y porcino, y derivados del tomate— así como la elaboración de bebidas alcohólicas y gaseosas.

El flujo de turistas también favoreció a los servicios de hoteles y restaurantes, que registraron una mayor ocupación y consumo de alimentos, en paralelo con los resultados positivos del sector agropecuario en la cría de ganado, aves de corral y la exportación de banano. Asimismo, las actividades de diversión y esparcimiento reportaron un alza impulsada por los juegos de azar —específicamente las máquinas tragamonedas tipo A y las plataformas de apuestas en internet— junto con las ventas brutas de la Lotería Nacional de Beneficencia, al tiempo que el segmento de electricidad y agua creció debido a la generación de energía térmica y a un mayor consumo residencial, comercial e industrial.

Por el contrario, la nota desfavorable la puso la construcción, que disminuyó debido a la menor inversión pública en obras de ingeniería civil y a la baja en el valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos de construcción otorgados con rezago.

Esta contracción también afectó a la exportación de pescado y filetes de pescado, la generación de energía hidroeléctrica, la venta de combustible de 95 octanos y la producción de leche en sus derivados.