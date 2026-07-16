Voto secreto, planillas y exoneraciones: las reformas que dividen a la Asamblea

Otro de los puntos que mayor discusión provocó durante el segundo debate es la propuesta para descontar el salario a los diputados que falten injustificadamente a las sesiones del pleno o de las comisiones sin habilitar a sus suplentes.La iniciativa forma parte de las reformas impulsadas por Pérez Barboni y pretende incorporar mecanismos de responsabilidad sobre la asistencia parlamentaria.Sin embargo, la propuesta encontró resistencia. El diputado Luis Eduardo Camacho pidió consultar a la Procuradora de la Administración para determinar si ese tipo de sanción puede aplicarse a funcionarios de elección popular, al sostener que la labor legislativa no se limita a la asistencia al pleno, sino que también comprende trabajo comunitario y fiscalización en los circuitos.