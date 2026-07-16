EE.UU. limitará el tiempo de estadía para estudiantes y periodistas extranjeros

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos ha sumado un nuevo e importante capítulo que promete alterar los planes de miles de jóvenes y profesionales de la comunicación en América Latina. A través de un documento administrativo de la administración de Donald Trump, se confirmó la reducción drástica del tiempo de estadía legal para estudiantes y periodistas extranjeros en suelo estadounidense.

La medida, que de no ser bloqueada por el Congreso entrará en vigor el próximo mes de septiembre de 2026, desmonta un esquema de flexibilidad que imperaba desde finales de la década de 1970. Para Panamá y el resto de la región, que históricamente envían a miles de sus ciudadanos a especializarse en universidades estadounidenses o a ejercer corresponsalías en Washington y Nueva York, la decisión representa una barrera burocrática sin precedentes.

El DHS justificó la reforma señalando que el antiguo mecanismo de vigencia indeterminada fomentaba la figura de los “estudiantes eternos”, limitando la capacidad del gobierno para supervisar a los beneficiarios. No obstante, las asociaciones de educación superior de EE.UU. ya han calificado esta regla como un obstáculo burocrático innecesario. Advierten que el cambio ahuyentará el talento extranjero hacia otros destinos académicos globales, agravando la baja de matrículas internacionales tras previas suspensiones de fondos federales de investigación y revocaciones de visados bajo la administración Trump.

El ámbito de la comunicación social sufrirá un impacto directo. Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a solo 240 días (unos ocho meses), terminando con el esquema previo que permitía hasta cinco años de acreditación continua. Aunque se contempla la posibilidad de solicitar extensiones por periodos idénticos, la prensa internacional denuncia una asfixia administrativa.

Más de un centenar de medios y agencias de noticias internacionales, entre ellos la agencia francesa AFP, firmaron una carta abierta alertando que esta inestabilidad jurídica “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura” en los Estados Unidos. Los periodistas de nacionalidad china enfrentarán un escenario aún más hostil, con un límite máximo de visado fijado en apenas 90 días.

La posibilidad de que el Congreso estadounidense detenga la implementación de esta norma en septiembre es remota. El Partido Republicano mantiene la mayoría en el Legislativo y respalda la promesa de Trump de limitar no solo la inmigración irregular, sino también de restringir las vías de permanencia legal en el país.