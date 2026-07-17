Trump pone a Venezuela en el centro de sus denuncias sobre la seguridad electoral en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante un discurso a la nación, la noche de este 16 de julio, que documentos de inteligencia recientemente desclasificados contienen información sobre la presunta capacidad del régimen chavista para manipular procesos electorales mediante sistemas electrónicos, como parte de un grupo de informes con los que busca sustentar sus denuncias sobre vulnerabilidades en la seguridad electoral en su país.

Trump afirmó que los documentos, elaborados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Consejo Nacional de Inteligencia y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, fueron publicados para conocimiento del público.

Trump sitúa a Venezuela en el centro de sus denuncias

Durante su intervención, Trump dedicó parte de su mensaje a Venezuela, al señalar que los informes desclasificados describen supuestos mecanismos desarrollados por el gobierno del fallecido Hugo Chávez y posteriormente por la administración de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en una prisión en Brookyn junto a su esposa Cilia Flores, para alterar resultados electorales mediante plataformas electrónicas.

Según Trump, los documentos atribuyen al aparato estatal venezolano planes para modificar resultados, sustituir datos reales por cifras manipuladas y hacerlo de forma que, presuntamente, no pudiera ser detectada mediante auditorías convencionales.

También sostuvo que los informes mencionan la participación de organismos de inteligencia venezolanos y sus presuntos vínculos con la tecnología electoral utilizada en Estados Unidos.

Acusa al chavismo de utilizar herramientas para influir en elecciones

El presidente estadounidense afirmó que la información recopilada por la inteligencia de Estados Unidos señala que el chavismo no solo utilizó el control institucional para mantenerse en el poder, sino que además habría desarrollado o estudiado herramientas tecnológicas destinadas a influir en los procesos de votación.

De acuerdo con Trump, los documentos sostienen que en algunos procesos electorales el oficialismo venezolano logró imponerse mediante una combinación de control institucional, boicot de sectores opositores y cooptación de adversarios políticos.

La desclasificación forma parte de una investigación sobre las elecciones de 2020

Las declaraciones de Trump se producen en el contexto del anuncio realizado la noche del 16 de julio, cuando informó la desclasificación de una serie de documentos de inteligencia que, según afirmó, revelan “vulnerabilidades impactantes” en el sistema electoral de Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 2020.

En ese mismo discurso, el mandatario acusó a China de haber interferido en los comicios y aseguró que la CIA ocultó información sobre esa presunta injerencia al Congreso y al pueblo estadounidense.

Asimismo, anunció la creación de un Grupo de Trabajo de Transparencia, respaldado por las principales agencias de inteligencia, con el objetivo de revisar las vulnerabilidades detectadas y fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Trump sostuvo que los documentos desclasificados estarán disponibles en el sitio web de la Casa Blanca y reiteró que su propósito es aumentar la transparencia, corregir posibles fallas en los procesos electorales y garantizar que “todos los estadounidenses sepan que su voto será contado de manera precisa y correcta”.