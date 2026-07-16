Trump revela documentos sobre el sistema electoral de Estados Unidos y denuncia injerencia china en los comicios

El presidente Donald Trump anunció la noche de este jueves 16 de julio la desclasificación de una serie de documentos de inteligencia que, según afirmó, revelan presuntas “vulnerabilidades impactantes” en el sistema electoral estadounidense durante las elecciones de 2020.

Además, acusó a la República Popular China de haber interferido en esos comicios y denunció que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ocultó información sobre esa supuesta injerencia al Congreso y al pueblo estadounidense.

En un mensaje dirigido a la nación la noche de este 16 de julio, Trump aseguró que todos los estadounidenses deben tener la certeza de que sus votos son contados de forma precisa y protegidos de cualquier intento de manipulación.

“Todos los estadounidenses deben saber que cuando votan, su voto será contado de manera precisa y correcta en un sistema seguro”, expresó.

Trump anuncia grupo de trabajo sobre transparencia electoral

El mandatario afirmó que los documentos desclasificados contienen información que había permanecido oculta durante años y que ahora será puesta a disposición del público.

“Esta información vital fue escondida del pueblo estadounidense durante años. Todo eso cambia hoy”, declaró.

Trump anunció la creación de un Grupo de Trabajo de Transparencia, respaldado por los directores de las agencias de inteligencia, con el objetivo de revisar las vulnerabilidades detectadas y fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Según indicó, los documentos estarán disponibles para consulta pública en el sitio web de la Casa Blanca.

Acusa a China de intervenir en las elecciones de 2020

Durante su intervención, el presidente sostuvo que uno de los principales bloques de documentos se centra en las elecciones presidenciales de 2020, las cuales, según dijo, estuvieron marcadas por un grave incidente de seguridad informática.

Trump afirmó que se comprometieron decenas de millones de registros de votantes, incluyendo números telefónicos, afiliación política y otros datos personales que, aseguró, pudieron ser utilizados por agentes extranjeros.

El mandatario señaló directamente a China como responsable de operaciones destinadas a influir en el proceso electoral estadounidense.

“China también participó en otras actividades para ganar las elecciones”, aseguró.

Trump acusa a la CIA de ocultar la información

El presidente también dirigió fuertes críticas contra la comunidad de inteligencia, al afirmar que funcionarios de la CIA conocían la presunta interferencia china, pero decidieron mantener la información en secreto.

Según Trump, las agencias no notificaron al Congreso sobre la supuesta brecha de seguridad y, en cambio, sostuvieron públicamente que las elecciones de 2020 fueron “las más seguras de la historia del país”.

“En lugar de informar sobre lo ocurrido, mantuvieron el secreto. No informaron al Congreso. Lo único que decían era que había sido la elección más segura del país”, manifestó.

Trump aseguró que la publicación de los documentos busca aumentar la transparencia, identificar las fallas del sistema y restaurar la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales de Estados Unidos.