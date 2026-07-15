México respalda la neutralidad del Canal de Panamá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su apoyo al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá en una reunión sostenida este miércoles 15 de julio con el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Mulino, por su parte, agradeció el apoyo de México a la soberanía nacional y al Canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial y reconoció este encuentro bilateral como una oportunidad para potenciar las relaciones en beneficio del progreso y la prosperidad de los pueblos de ambas naciones.

La Cancillería de Panamá por su parte, reforzó en un mensaje de su red social X que “durante el encuentro, México reiteró su adhesión y respaldo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, destacándolo como un instrumento fundamental para el comercio internacional”.

Mulino explicó a Sheinbaum la importancia de que más naciones de la región respalden ese principio. Explicó que “la neutralidad del Canal no se defiende con armas: se defiende con derecho internacional y con amigos”, según un comunicado. Fue una reunión de dos horas en la que ambos mandatarios, entre otros temas, acordaron relanzar la cooperación de ambas naciones en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad, el turismo, la educación y la innovación. Asimismo, dialogaron sobre la importancia de la integración regional y de las oportunidades que abre Panamá al comercio de los productos mexicanos, que son demandados en todo el mundo.

Mulino indicó que Panamá cuenta con un régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales, bajo el cual ya operan más de 190 compañías del mundo. De esas, apenas dos son mexicanas. “Deseo la presencia de más empresas mexicanas”, dijo Mulino frente a Sheinbaum.

“Este encuentro no solo es una reunión bilateral, es también la búsqueda de elementos para potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos. Panamá es hoy una economía con grado de inversión, con un crecimiento proyectado cercano al 4 % para este año y con el hub logístico, aéreo y financiero más conectado de América Latina”, resaltó Mulino.

Sheinbaum destacó que la visita del presidente de Panamá a México refrenda “la sólida amistad que une a nuestros pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”. “Estamos convencidos de que el crecimiento económico adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas y en mayor oportunidad de derechos para nuestra sociedad”, puntualizó Sheinbaum en un mensaje conjunto a medios de comunicación.

Señaló que durante el encuentro coincidieron en que los desafíos se enfrentan con colaboración, entendimiento y el fortalecimiento de la soberanía de las naciones. «En el ámbito regional, reafirmamos la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países”, añadió.

Sheinbaum sostuvo que son varios los temas que unen a Panamá y México, empezando por la interconexión que ambos países tienen entre el Atlántico y el Pacífico. También se suman la inversión empresarial de empresarios panameños en México y empresarios mexicanos en Panamá, una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y en investigación. “Panamá y México son dos naciones profundamente hermanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que deben desempeñar América Latina y el Caribe”, afirmó la gobernante mexicana en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en México, al resaltar el papel estratégico de Panamá como punto de encuentro entre continentes y océanos, así como su contribución al comercio.

La mandataria de México agradeció al presidente de Panamá por la cooperación entre las dos naciones para erradicar al gusano barrenador del ganado, destacando la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la Planta de Pacora en Panamá. Por ello, aseguró que se continuará impulsando el intercambio de información en temas de agroindustria.

El mandatario panameño también felicitó al Gobierno y al Ejército de México por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado. “Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución”, remarcó.

Anunció que se encuentra planificando en Panamá, junto a la OEA, un encuentro para realizar un trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercadería, violencia y recursos del narcotráfico. México debe ser un actor principal, afirmó Mulino.

Mulino finalizó invitando a Sheinbaum para que participe como invitada de honor en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se desarrollará el próximo año en Panamá.