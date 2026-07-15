La Asamblea mantiene abiertas las negociaciones por las comisiones

La expulsión de Manuel Samaniego, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña del movimiento independiente Vamos generó expectativas sobre una posible reconfiguración de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Durante varios días se especuló con la posibilidad de que otras bancadas aprovecharan la salida de los tres diputados para fortalecer su representación y ampliar su margen de negociación en un Legislativo caracterizado por la fragmentación.

Sin embargo, una vez vencido el plazo que establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno para la inscripción de las fracciones parlamentarias, ese escenario perdió fuerza.

El artículo 221 del Reglamento dispone que para constituir una fracción parlamentaria se requiere la participación de al menos cuatro diputados. Al quedar reducidos a tres integrantes, los legisladores expulsados no tenían la posibilidad de conformar una bancada propia.

La misma normativa, en su artículo 223, señala que los diputados que no alcancen ese número podrán integrarse a la fracción parlamentaria de otro partido político o constituir una fracción mixta. Las dos bacadas más pequelñas son Seguimos, conformada por tres diputados del Movimiento Otro Camino y un diputado de la libra postulación. En tanto, la bancada Mixta conformada por diputados del Partido Popular, Alianza y un diputado de la libre postulación. No obstante, el desenlace fue distinto.

Manuel Samaniego comunicó públicamente que continuará ejerciendo sus funciones como diputado independiente durante el periodo legislativo 2026-2027 y que no se incorporará ni pertenecerá a ninguna otra bancada dentro de la Asamblea Nacional.

Antes de ese anuncio, Neftalí Zamora ya había manifestado, durante una entrevista televisiva, que tampoco se integraría a la bancada de ningún partido político, una posición que posteriormente quedó alineada con la decisión anunciada por Samaniego.

Con estas dos definiciones, la posibilidad de un reacomodo significativo entre las bancadas perdió fuerza y redujo las expectativas de que el equilibrio interno de la Asamblea cambiara de manera sustancial.