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Política

La Asamblea mantiene abiertas las negociaciones por las comisiones

La Asamblea mantiene abiertas las negociaciones por las comisiones
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 16/07/2026 00:00
El plazo para inscribir las bancadas venció sin mayores cambios en la correlación de fuerzas. La falta de consenso mantiene pendiente la integración de las comisiones permanentes

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La expulsión de Manuel Samaniego, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña del movimiento independiente Vamos generó expectativas sobre una posible reconfiguración de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Durante varios días se especuló con la posibilidad de que otras bancadas aprovecharan la salida de los tres diputados para fortalecer su representación y ampliar su margen de negociación en un Legislativo caracterizado por la fragmentación.

Sin embargo, una vez vencido el plazo que establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno para la inscripción de las fracciones parlamentarias, ese escenario perdió fuerza.

El artículo 221 del Reglamento dispone que para constituir una fracción parlamentaria se requiere la participación de al menos cuatro diputados. Al quedar reducidos a tres integrantes, los legisladores expulsados no tenían la posibilidad de conformar una bancada propia.

La misma normativa, en su artículo 223, señala que los diputados que no alcancen ese número podrán integrarse a la fracción parlamentaria de otro partido político o constituir una fracción mixta. Las dos bacadas más pequelñas son Seguimos, conformada por tres diputados del Movimiento Otro Camino y un diputado de la libra postulación. En tanto, la bancada Mixta conformada por diputados del Partido Popular, Alianza y un diputado de la libre postulación. No obstante, el desenlace fue distinto.

Manuel Samaniego comunicó públicamente que continuará ejerciendo sus funciones como diputado independiente durante el periodo legislativo 2026-2027 y que no se incorporará ni pertenecerá a ninguna otra bancada dentro de la Asamblea Nacional.

Antes de ese anuncio, Neftalí Zamora ya había manifestado, durante una entrevista televisiva, que tampoco se integraría a la bancada de ningún partido político, una posición que posteriormente quedó alineada con la decisión anunciada por Samaniego.

Con estas dos definiciones, la posibilidad de un reacomodo significativo entre las bancadas perdió fuerza y redujo las expectativas de que el equilibrio interno de la Asamblea cambiara de manera sustancial.

Un escenario abierto

El único diputado que aún no ha hecho pública su decisión es Carlos Saldaña.

Su decisión mantiene un elemento de incertidumbre, aunque su eventual incorporación a una bancada no modificaría de manera significativa la correlación de fuerzas dentro del Pleno.

Actualmente, la Asamblea Nacional mantiene una composición integrada por 16 diputados de Vamos, 14 de Realizando Metas, 13 del Partido Revolucionario Democrático, ocho de Cambio Democrático, ocho del Partido Panameñista, cinco de la Bancada Mixta, cuatro de Seguimos y tres diputados independientes, que no pertenecen a ninguna bancada legislativa.

Esa distribución confirma que ninguna bancada posee por sí sola la mayoría absoluta de los 71 diputados, una realidad que obliga a construir acuerdos para impulsar proyectos de ley, elegir autoridades y sostener la gobernabilidad del Legislativo.

Aunque el plazo para la inscripción de las fracciones parlamentarias ya venció, la Asamblea Nacional aún mantiene pendiente la conformación de las comisiones permanentes, uno de los principales acuerdos políticos que debe alcanzarse al inicio de cada periodo legislativo.

Desde el 1 de julio, las distintas bancadas mantienen conversaciones para definir la integración de estos órganos legislativos, considerados el primer filtro para la discusión de los proyectos de ley. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un consenso sobre su conformación.

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno establece, en su artículo 42, que los integrantes de las comisiones podrán ser escogidos mediante la presentación de nóminas de consenso, siempre que se garantice la representación proporcional de las minorías. La norma también dispone que las comisiones permanentes deberán elegirse una a una.

Cada una de estas comisiones está integrada por nueve diputados, con excepción de la Comisión de Presupuesto, que cuenta con quince miembros, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento Interno, cuyas reformas están en Segundo Debate del pleno legislativo.

La dificultad para alcanzar un acuerdo abre paso al mecanismo previsto por el propio Reglamento.

El artículo 43 establece que, si no existe consenso para integrar las comisiones permanentes, el Pleno deberá elegir a sus miembros mediante votación secreta, aplicando el sistema de cociente, medio cociente y mayor residuo, con el propósito de garantizar la representación proporcional de las distintas bancadas.

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