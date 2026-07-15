Ministerio Público archiva 57 investigaciones por falta de las auditorías de la Contraloría

El Ministerio Público ha archivado provisionalmente 57 investigaciones de enero de 2025 a junio de 2026 por falta de las auditorías de la Contraloría General de la República (CGR).

Así lo ha informado la Procuraduría General de la Nación (PGN) en una carta con fecha del 19 de junio al diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño Alvarado, en respuesta a una solicitud del también abogado.

Precisamente, el 2 de enero de 2025, Anel Flores asumió al puesto de Contralor General de la República, al igual que Luis Gómez como Procurador General de la Nación.

Según la PGN a nivel nacional le ha solicitado a la CGR 570 informes de auditoría, mientras que la entidad fiscalizadora ha entregado 378 reportes.

De los informes entregados, 242 corresponden a solicitudes previas del Ministerio Público, mientras que 136 fueron remitidos de oficio.

Se detalla además que del total 232 auditorías culminaron en lesión patrimonial, mientras que 132 no tenían perjuicios.

La respuesta por parte del Ministerio Público se contrapone a las declaraciones del contralor Flores, quien dijo en junio de 2025 que había efectuado 500 auditorías y las había enviado en simultáneo tanto al Ministerio Público como al Tribunal de Cuentas. Sus declaraciones a este medio se dieron en la sección de entrevistas: El Polígrafo.

“Muchas están en proceso de envío”, dijo Flores y reafirmó a que todas las auditorías habían concluido.

En la consulta Cedeño le pregunta a la PGN: ¿cuántos casos tuvo que archivar el Ministerio Público, por falta de entrega de las auditorías solicitadas de la CGR?

A lo que la institución respondió que con los 57 casos se hizo “un archivo provicional” tal y como lo ampara el Código Procesal Penal “cuando se manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción o cuando el hecho no constituye delito”, cita la misiva

En tanto, no se han registrado autos de sobreseimiento por la falta de entrega de los informes de auditoría solicitados a la CGR porque con la aplicación del sistema penal acusatorio el “sobreseimiento” es una alternativa posterior a la imputación.

La Estrella de Panamá consultó a la CGR su versión respecto a estos planteamientos y la razón por la que no se han entregado las 192 auditorías restantes, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La carta de la PGN, firmada por Igor Blanco como secretario general “ad honorem” añade que del 1 de enero de 2025 a la fecha (junio 2026) con las auditorías de la CGR, se lograron condenas en 27 causas penales con imputación para 37 personas, mientras que “otro número de causas” están en trámite judicial.

En tanto, al Tribunal de Cuentas, la institución que ejecuta el proceso para la recuperación patrimonial solo han llegado 277 auditorías en este mismo periodo.

La semana pasada la CGR presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) luego de informes de auditoría.

Entre estos las relacionadas con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), FCC Construcción, S.A., la Junta Comunal de Ponuga en la provincia de Veraguas.

También contra cuatro exfuncionarios vinculados a la pasada administración pública: Noriel Arauz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia y Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI.