Anel ‘Bolo’ Flores | La matemática inexacta de las auditorías de la Contraloría

“ Muchas están en proceso de envío. No te puedo dar el número exacto, pero están concluidas ”, declaró Flores en el segmento de entrevistas de La Decana: Polígrafo , grabado el 18 de junio. Desde el 19 de junio este diario consultó a la CGR cuáles habían sido entregadas, a dónde y qué auditorías eran, pero la información nunca fue entregada.

Indignación, sed de justicia, son los sentimientos que manifiestan los ciudadanos ante los escándalos de corrupción, mientras que en una pasada entrevista con La Estrella de Panamá el contralor, Anel Flores , prometió que “ se revisaría todo ” porque “ el rol de la Contraloría General de la República (CGR) es cuidar los fondos del Estado ”. Sin embargo, al Tribunal de Cuentas (TC) , donde se lleva a cabo el proceso patrimonial, no han llegado las auditorías de los mayores escándalos de corrupción.

Pero el pasado jueves, Flores cambió sus palabras de “ listas ” y “ concluidas ” y matizó que se trataba de 500 “ ejecutando ”, aunque evitó detallar sobre el tema, alegando no estar disponible ni jueves ni viernes.

No obstante, en un reciente informe de gestión de la entidad colgado en su portal , no coinciden los datos. En un mes la cifra se redujo a la mitad: Son 237 auditorías entregadas en un semestre; de estas, 88 fueron enviadas al MP y “el resto”, cita el informe en video al TC.

“ En estos momentos no tengo mucho que declarar ”, dijo cuando este medio le solicitó que quería hacerle una consulta en calidad de entrevista referente a las auditorías efectuadas por la CGR.

“Nos dieron una propina”, detectamos “incumplimientos”, “manipulación financiera”, manifestó Flores en una de sus primeras conferencias al referirse a la sonada auditoría de Panamá Ports Company (PPC) , subsidiaria de la empresa china CK Hutchison Holdings y que con esta concesión portuaria el Estado dejó de percibir más de 1.200 millones de dólares . Pero, pese a estas calificaciones, el informe no llegó al TC.

Tampoco está la auditoría del cuarto puente sobre el Canal , con denuncias de presuntos sobrecostos, ni del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) por los polémicos auxilios económicos a allegados de políticos o a quienes no necesitaban este salvavidas por contar con recursos para sus estudios.

Sin embargo, al TC no han llegado las auditorías de las juntas comunales más sonadas, sino 16 correspondientes a las provincias de Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Los Santos, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé , y apenas una de Panamá por una suma de 6.3 millones de dólares.

De igual manera, no reposa en los archivos del Tribunal la de Barrio Norte de la provincia Colón , que volvió a ser recordada públicamente en medio del conflicto en la Asamblea Nacional en el que el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards , recibió el pasado lunes un golpe en el rostro por parte del diputado del PRD, Jairo ‘Bolota’ Salazar , quien fungió como representante durante dos quinquenios seguidos (2014- 2024) en ese lugar, y que recibió los mayores fondos de la llamada “ descentralización paralela ” por 14 millones de dólares .

Justamente, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez , denunció en enero pasado que no le estaban llegando las auditorías por casos de corrupción y ha presentado un proyecto de ley para avanzar sin las auditorías de la CGR.

“ Es nuestro mandato enviar las auditorías en simultáneo ” , dijo Flores a este diario durante la entrevista en junio, lo que no ha ocurrido. Estas auditorías se efectúan de oficio o por petición del MP, añadió la exfiscal general de Cuentas Waleska Hormechea .

En vista de que Flores indicó que no podía atender ni jueves ni viernes, se le mandó un cuestionario a su asesor donde se le consultó a la CGR a qué se debe la contradicción en las cifras de las auditorías entregadas y por qué algunas no llegaron al TC, así como por los escándalos de corrupción que tampoco aparecen en estos dos entes de investigación, entre otras interrogantes, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.