Colegio de periodistas exige garantías a la libertad de prensa, ante nueva ‘escuela de inteligencia’

Los planteamientos del gremio periodístico se suman a los cuestionamientos formulados previamente por figuras del ámbito jurídico, así como organizaciones de la sociedad civil organizada.La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha señalado que fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado resulta necesario frente a amenazas como el crimen organizado o las fugas masivas de centros penitenciarios dirigidas por pandillas. Sin embargo, considera que la Resolución 122 de mayo de 2026, del Ministerio de Seguridad, que crea la escuela, deja interrogantes esenciales sin responder.A su juicio, existe una línea muy delgada entre una verdadera operación de desinformación y manifestaciones legítimas como el activismo social, por lo que la ausencia de definiciones precisas podría dar lugar a interpretaciones que afecten derechos fundamentales. Esta opinión también es compartida por diversos representantes de la sociedad civil.Gómez también cuestionó que, aunque la resolución habla de una 'Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia', el texto describe más bien un programa de formación sin establecer claramente una institución académica permanente con estructura, organización y funcionamiento definidos.La escuela estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan y funcionará bajo la supervisión de las direcciones de inteligencia y contrainteligencia. Según la resolución, su misión será preparar a los agentes para enfrentar amenazas como la desinformación, el terrorismo híbrido y el cibercrimen, además de fortalecer las capacidades de búsqueda, procesamiento y análisis de información mediante nuevas tecnologías. El centro, sin embargo, no contará con aval académico del Ministerio de Educación ni expedirá diplomas oficiales, precisa el documento publicado el pasado 16 de junio en la Gaceta Oficial.Aunque el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ha insistido en que la escuela 'no es un centro para investigar a nadie', especialistas sostienen que la principal preocupación no es su creación, sino la ausencia de reglas claras que delimiten sus funciones y establezcan mecanismos de control.Preguntas sin respuestaLa Estrella de Panamá contactó desde el miércoles de la semana pasada al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para conocer los avances de la implementación de la nueva escuela y profundizar aspectos contenidos en la Resolución 122.Entre las preguntas enviadas al ministro se consultó quién determinará qué constituye 'desinformación' y bajo qué criterios; cuál será el procedimiento que seguirá la escuela frente a estos casos; qué tecnologías específicas empleará para las labores de búsqueda, procesamiento y análisis de información;cómo ha avanzado la operación del centro y si los reportes o hallazgos que produzca podrán ser utilizados en investigaciones judiciales, entre otras.El Ministerio de Seguridad prometió una entrevista para este miércoles con el director de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia pero fue cancelada sin informar una nueva fecha. Al cierre de esta edición el cuestionario enviado por La Decana, no ha sido contestado.