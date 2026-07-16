BAC asegura que no recibió dinero del Estado y reafirma su cooperación en investigación de la operación Pandora

BAC emitió un comunicado oficial en el que reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, luego de que la entidad fuera mencionada en las recientes investigaciones por presuntas irregularidades en el caso Pandora que investiga un presunto fraude a la Dirección General de Ingresos (DGI).

El banco sostiene que la adquisición de créditos fiscales para el pago futuro de impuestos es un mecanismo financiero legal y regulado, utilizado por múltiples empresas del país. Asimismo, aclaró que BAC nunca recibió dinero del Estado por dichos créditos.

“La adquisición de créditos fiscales para el pago futuro de impuestos es un instrumento financiero plenamente legal y utilizado por múltiples empresas del país”, indicó la entidad.

BAC señala que los créditos estaban certificados por la DGI

El banco explicó que, según las investigaciones en curso, el origen del caso radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI dentro del sistema E-Tax para validar créditos fiscales.

BAC precisó que, como cualquier otra empresa, adquirió esos créditos con el objetivo de utilizarlos posteriormente para el pago de sus impuestos, debido a que aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI.

Asegura que detectó irregularidades y notificó a las autoridades

La entidad financiera afirmó que fueron sus propios controles internos los que identificaron las alertas sobre las operaciones, las cuales fueron notificadas de inmediato a las autoridades competentes.

Además, informó que realizó una auditoría interna sobre el alcance de cada transacción y aseguró que no encontró evidencia que vincule al banco ni a sus colaboradores con las presuntas irregularidades investigadas.

BAC también manifestó que ha colaborado con las autoridades y continuará haciéndolo durante el desarrollo de las investigaciones, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y fortalecer la confianza en los mecanismos de certificación oficial del Estado.

En el comunicado, la entidad enfatizó que la situación investigada se limita exclusivamente a acreditaciones utilizadas para el pago de impuestos propios del banco y que no tiene relación con las cuentas, depósitos o fondos de sus clientes.