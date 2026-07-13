Caso Pandora: Banco se defiende de acusaciones, Chapman pide confianza

Si los créditos fiscales no entraban como dinero en efectivo, ¿cómo funcionaba el esquema criminal?Para entenderlo es necesario ir por pasos. De acuerdo a la teoría del Ministerio Público, apoyada por una auditoría de la Contraloría y el MEF, funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) tomaban operaciones financieras de más de 10 años de antigüedad como compra de acciones, fincas y equipo y las anulaban en el sistema electrónico. Como las empresas pagan impuestos al realizar estas transacciones, esto abre boletas de pago y genera créditos fiscales.Los créditos fiscales eran recibidos por empresas intermediarias. BAC, como agente retenedor de impuestos, quedó a cargo de estos créditos. Para convertir los créditos en efectivo, estos eran vendidos a otras sociedades por un valor menor. Todo esto fue ejecutado, de acuerdo al Ministerio Público, por un puñado de abogados, repitiéndose múltiples veces los nombres de los representantes legales sin que se activaran las alarmas ni en la DGI, ni en el banco.'BAC aplicó revisiones internas legales, fiscales-contables, contractuales y de cumplimiento, y los pagos siempre estuvieron condicionados a que los créditos aparecieran oficialmente acreditados ante la DGI. El Banco no creó créditos fiscales ni manipuló sistemas estatales; actuó sobre acreditaciones oficiales y mantiene la trazabilidad de las operaciones a disposición de las autoridades', respondió el banco ante una pregunta sobre la debida diligencia.¿Y qué pasó con los 42.4 millones de dólares en créditos fiscales al final?De acuerdo al Ministerio Público se realizaron transferencias millonarias a distintas cuentas, por lo que se ha ordenado el secuestro de bienes a varios de los imputados y continúan las investigaciones. Si alguno de los créditos ya fue utilizado, o cuánto se mantiene en el banco, es información que no ha sido confirmada.'Sobre el estatus específico de cada crédito; si fue aplicado, compensado o mantiene saldo, ese detalle forma parte de la conciliación tributaria y del expediente que se maneja con las autoridades competentes. A la fecha, BAC no ha recibido solicitud formal de reversión de créditos fiscales', fue la respuesta oficial del banco.