Irma Hernández: nuevo pliego del teleférico no incorpora propuestas de la Alcaldía

Sobre el papel que desempeñará el municipio durante la construcción, en caso de que el proyecto sea adjudicado, Hernández aseguró que la Alcaldía actuará como enlace entre los residentes y las entidades responsables de la obra.Explicó que buscarán garantizar una comunicación permanente con las comunidades para atender oportunamente cualquier impacto relacionado con cierres de vías, servidumbres, expropiaciones o modificaciones al tránsito.Finalmente, dejó claro cuál considera que debe ser la condición para respaldar plenamente la nueva licitación.'Que sea un proyecto integral. San Miguelito necesita mucho más que estaciones y cabinas. Necesita espacios públicos, mejor iluminación, seguridad, acceso a servicios y oportunidades para sus comunidades. Si el teleférico logra convertirse en una herramienta para transformar integralmente los sectores donde estará presente, contará con todo nuestro respaldo', concluyó.