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TalenPro 2026: estos son los finalistas que competirán en la gran gala nacional

La conferencia de prensa tuvo lugar en la discoteca Aurora del centro comercial Soho Mall.
La conferencia de prensa tuvo lugar en la discoteca Aurora del centro comercial Soho Mall. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 13/07/2026 21:23
Con más de 54 mil beneficiados, TalenPro celebrará una década de transformación social con una gala el 25 de octubre, en la que también serán reconocidos Emmanuel, Guaynaa, Patricia de León y Manuel Alejandro

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TalenPro celebrará diez años de impacto social con una nueva edición enfocada en la nutrición y el desarrollo sostenible. La gran final se realizará el próximo 25 de octubre y será transmitida en cadena nacional, según anunciaron sus organizadores durante la conferencia de prensa celebrada este lunes 13 de julio en la discoteca Aurora, ubicada en el centro comercial Soho Mall.

En esta primera década de trayectoria, el programa impulsado por la Fundación Puertas Abiertas ha beneficiado a 54,440 personas, restaurado 72 escuelas primarias, desarrollado 297 proyectos de agricultura familiar, alimentado a 3,877 niños durante la pandemia de la COVID-19, movilizado a 2,300 voluntarios, otorgado 226 becas e involucrado a 6,000 jóvenes en brigadas estudiantiles.

La fundadora de la iniciativa, la cantante y compositora Erika Ender, destacó que el proyecto nació como un sueño para transformar vidas a través de la cultura y el talento juvenil.

”Todo esto surgió como una idea, como una forma de transformar vidas y, al mismo tiempo, resaltar la cultura. Esto le pertenece a Panamá; es un proyecto país del que todos forman parte por la convicción de que los jóvenes son el futuro y el presente para impulsar el cambio. El éxito también consiste en extender la mano para que otros puedan llegar”, expresó.

Por su parte, la directora de la Fundación Puertas Abiertas, Ilka Ender, explicó que este año el programa fortalecerá diversas iniciativas, entre ellas la restauración de comedores escolares, como parte de sus acciones para mejorar la nutrición infantil.

La gala de octubre contará con invitados nacionales e internacionales como Ismael Cala, Mariela Encarnación, Marco Oses, Natalia González, María Antonieta Collins, Luz María Doria, Ronald Day, Giselle Blondet, Ilda Mason, Ana Cristina Cash, Eritzs Laues, Raquel Sofía, Noreh y Alexander Acha.

Además, la actriz Patricia de León recibirá el reconocimiento Faro Panamá por su proyección internacional; el artista Guaynaa será distinguido como Artista de las Nuevas Generaciones; Emmanuel recibirá el reconocimiento Artista TalenPro; y el compositor Manuel Alejandro será homenajeado por su destacada trayectoria.

Finalistas de TalenPro 2026

Durante la conferencia también fueron anunciados los clasificados a la gran final nacional.

En la Zona Oeste, competirán Melany Guerra y Juan Morales, en la categoría de Mejor Audiovisual, con un cortometraje que promueve la autenticidad del ser humano; el Grupo Cultural Mesele Kri, del Centro Educativo Lajero Abajo, en la Comarca Ngäbe Buglé, como Mejor Grupo de Baile; Germán Toruño, del Colegio San Francisco de Asís de Chiriquí, en Mejor Canción con el tema Más bonita que el sol; y Abisaí Pérez, del IPT El Silencio de Bocas del Toro, en Mejor Intérprete, con su interpretación de A mi manera.

En la Zona Centro avanzaron Eloísa Conte y Andrea Gómez, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera, en Mejor Audiovisual, con el documental Entre golpes y vidas, que aborda la difusión de peleas escolares en redes sociales; Encanto Penonomeño, de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera de Coclé, en Mejor Grupo de Baile; Luis Ángel Saavedra, del Instituto Urracá de Veraguas, en Mejor Canción con Parte de ti; y Julio Guerra, también del Instituto Urracá, en Mejor Intérprete, con A mi manera, popularizada por Vicente Fernández.

Por su parte, en la Zona Este fueron seleccionados María Gámez, Elaine Pitti y Juneikel Isaac Hurtado, del Instituto Fermín Naudeau, en Mejor Audiovisual, con Infancia interrumpida, un trabajo que retrata la realidad del trabajo infantil; Power Folklore Dancers, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, de Panamá Oeste, en Mejor Grupo de Baile; Heymar Torres, del Colegio Bilingüe Eber-Ezen de Colón, en Mejor Canción con Por siempre mi vida; y Amael Domínguez, del Colegio Venancio Fenosa Pascual, en Mejor Intérprete, con su interpretación de La gloria de Dios, de Eva Luna y Ricardo Montaner.

Con esta nueva edición, TalenPro reafirma su propósito de impulsar el talento artístico de los jóvenes panameños mientras desarrolla proyectos que generan un impacto social sostenible en las comunidades de todo el país.

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