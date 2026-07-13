TalenPro 2026: estos son los finalistas que competirán en la gran gala nacional

Durante la conferencia también fueron anunciados los clasificados a la <b>gran final nacional</b>.En la <b>Zona Oeste</b>, competirán <b>Melany Guerra</b> y <b>Juan Morales</b>, en la categoría de <b>Mejor Audiovisual</b>, con un cortometraje que promueve la autenticidad del ser humano; el <b>Grupo Cultural Mesele Kri</b>, del Centro Educativo Lajero Abajo, en la Comarca Ngäbe Buglé, como <b>Mejor Grupo de Baile</b>; <b>Germán Toruño</b>, del Colegio San Francisco de Asís de Chiriquí, en <b>Mejor Canción</b> con el tema Más bonita que el sol; y <b>Abisaí Pérez</b>, del IPT El Silencio de Bocas del Toro, en <b>Mejor Intérprete</b>, con su interpretación de A mi manera.En la <b>Zona Centro</b> avanzaron <b>Eloísa Conte</b> y <b>Andrea Gómez</b>, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera, en <b>Mejor Audiovisual</b>, con el documental Entre golpes y vidas, que aborda la difusión de peleas escolares en redes sociales; <b>Encanto Penonomeño</b>, de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera de Coclé, en <b>Mejor Grupo de Baile</b>; <b>Luis Ángel Saavedra</b>, del Instituto Urracá de Veraguas, en <b>Mejor Canción</b> con Parte de ti; y <b>Julio Guerra</b>, también del Instituto Urracá, en <b>Mejor Intérprete</b>, con A mi manera, popularizada por <b>Vicente Fernández</b>.Por su parte, en la <b>Zona Este</b> fueron seleccionados <b>María Gámez</b>, <b>Elaine Pitti</b> y <b>Juneikel Isaac Hurtado</b>, del Instituto Fermín Naudeau, en <b>Mejor Audiovisual</b>, con Infancia interrumpida, un trabajo que retrata la realidad del trabajo infantil; <b>Power Folklore Dancers</b>, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, de <b>Panamá Oeste</b>, en <b>Mejor Grupo de Baile</b>; <b>Heymar Torres</b>, del Colegio Bilingüe Eber-Ezen de Colón, en <b>Mejor Canción</b> con Por siempre mi vida; y <b>Amael Domínguez</b>, del Colegio Venancio Fenosa Pascual, en <b>Mejor Intérprete</b>, con su interpretación de La gloria de Dios, de <b>Eva Luna</b> y <b>Ricardo Montaner</b>.Con esta nueva edición, <b>TalenPro</b> reafirma su propósito de impulsar el <b>talento artístico de los jóvenes panameños</b> mientras desarrolla proyectos que generan un <b>impacto social sostenible</b> en las comunidades de todo el país.