TalenPro 2026: estos son los finalistas que competirán en la gran gala nacional

TalenPro celebrará diez años de impacto social con una nueva edición enfocada en la nutrición y el desarrollo sostenible. La gran final se realizará el próximo 25 de octubre y será transmitida en cadena nacional, según anunciaron sus organizadores durante la conferencia de prensa celebrada este lunes 13 de julio en la discoteca Aurora, ubicada en el centro comercial Soho Mall.

En esta primera década de trayectoria, el programa impulsado por la Fundación Puertas Abiertas ha beneficiado a 54,440 personas, restaurado 72 escuelas primarias, desarrollado 297 proyectos de agricultura familiar, alimentado a 3,877 niños durante la pandemia de la COVID-19, movilizado a 2,300 voluntarios, otorgado 226 becas e involucrado a 6,000 jóvenes en brigadas estudiantiles.

La fundadora de la iniciativa, la cantante y compositora Erika Ender, destacó que el proyecto nació como un sueño para transformar vidas a través de la cultura y el talento juvenil.

”Todo esto surgió como una idea, como una forma de transformar vidas y, al mismo tiempo, resaltar la cultura. Esto le pertenece a Panamá; es un proyecto país del que todos forman parte por la convicción de que los jóvenes son el futuro y el presente para impulsar el cambio. El éxito también consiste en extender la mano para que otros puedan llegar”, expresó.

Por su parte, la directora de la Fundación Puertas Abiertas, Ilka Ender, explicó que este año el programa fortalecerá diversas iniciativas, entre ellas la restauración de comedores escolares, como parte de sus acciones para mejorar la nutrición infantil.

La gala de octubre contará con invitados nacionales e internacionales como Ismael Cala, Mariela Encarnación, Marco Oses, Natalia González, María Antonieta Collins, Luz María Doria, Ronald Day, Giselle Blondet, Ilda Mason, Ana Cristina Cash, Eritzs Laues, Raquel Sofía, Noreh y Alexander Acha.

Además, la actriz Patricia de León recibirá el reconocimiento Faro Panamá por su proyección internacional; el artista Guaynaa será distinguido como Artista de las Nuevas Generaciones; Emmanuel recibirá el reconocimiento Artista TalenPro; y el compositor Manuel Alejandro será homenajeado por su destacada trayectoria.