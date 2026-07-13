Michelle Galindo: ‘El diagnóstico de mi hijo me enseñó a transformar el dolor en ayuda’

Ser madre cambió el rumbo de la vida de Michelle Galindo. Lo que comenzó como un diagnóstico inesperado de diabetes tipo 1 para su hijo se convirtió en una misión para ayudar a otras familias panameñas que enfrentan la misma realidad.Fundadora de Sin Tanta Azúcar, creadora de contenido, fotógrafa y activista, Galindo transformó una experiencia personal en un proyecto social que dona sensores de monitoreo continuo de glucosa a niños de escasos recursos con diabetes tipo 1. A través de la venta de snacks de plátano y de campañas de concienciación, busca aliviar una carga económica que muchas familias no pueden asumir y, al mismo tiempo, educar sobre una condición que, asegura, aún es poco comprendida.En esta edición de ‘MÍA: Voces Activas’, Michelle comparte cómo nació su iniciativa, los desafíos de criar a un niño con diabetes tipo 1 y el mensaje que quiere dejar a quienes atraviesan un diagnóstico similar.