A 22 días de los terremotos en Venezuela, la cifra de muertos asciende a 4.930

El Gobierno de Venezuela actualizó este 16 de julio de 2026 el balance oficial sobre las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron en el país este 24 de julio, informando que la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.930 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas.

De acuerdo con el parte oficial difundido por las autoridades venezolanas, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.462 personas desde que ocurrió los sismos, mientras continúan las labores de búsqueda entre las estructuras colapsadas en las zonas más afectadas.

El informe también señala que 128.324 familias han recibido asistencia humanitaria, en medio de un amplio operativo nacional e internacional para atender a los damnificados.

Más de 21.000 personas permanecen en campamentos

Las autoridades informaron que actualmente funcionan 107 campamentos transitorios, donde permanecen 21.210 personas que perdieron sus hogares o fueron evacuadas por razones de seguridad.

Además, el balance oficial indica que 17.907 personas se encuentran sin vivienda, reflejando la magnitud del impacto que dejó el movimiento telúrico.

Cientos de edificios afectados

En materia de infraestructura, el Gobierno reportó que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente.

Las labores de respuesta también incluyen la distribución de 10.063 toneladas de alimentos y 26.738.575 litros de agua potable para abastecer a las comunidades afectadas.

Continúan las labores de rescate

El parte oficial destaca que 35.781 pacientes han sido atendidos por los servicios de salud desde el inicio de la emergencia.

En las operaciones participan 2.278 rescatistas internacionales, junto con 30.989 efectivos desplegados y 31.745 voluntarios, quienes mantienen las labores de búsqueda, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria.