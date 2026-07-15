Sube a 4,829 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela a tres semanas de la tragedia

El balance de víctimas fatales provocado por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de Venezuela hace tres semanas se elevó a 4,829 fallecidos. Las autoridades de rescate sumaron este miércoles 15 de julio, 95 nuevos decesos a la contabilidad oficial de la tragedia, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El reporte oficial, difundido a través canales de difusión mantiene congelada la cifra de heridos en 16,740 personas, mientras que los ciudadanos declarados sin vivienda ascienden a 17,907. Las réplicas del siniestro sísmico ocurrido el pasado 24 de junio ya suman 1,284 movimientos.

A pesar del saldo trágico, la respuesta gubernamental para la reconstrucción avanza de manera lenta frente a la magnitud de la crisis. Las estadísticas del propio Ejecutivo reconocen la afectación de 856 edificios y el colapso total de otras 190 estructuras. Sin embargo, las autoridades venezolanas apenas iniciaron durante el pasado fin de semana el levantamiento de un censo biométrico orientado a determinar el total de la demanda habitacional, la cual estiman de forma preliminar en 25,000 soluciones de vivienda.

La capacidad de respuesta del Estado contrasta con las promesas de la cúpula gobernante. Jorge Rodríguez anunció que la mandataria encargada Delcy Rodríguez entregará las primeras 200 viviendas en el transcurso de esta semana; una cifra que apenas cubre el 0.8% del requerimiento habitacional estimado para las familias damnificadas. Hasta la fecha, unas 20,857 personas permanecen alojadas en 106 campamentos provisionales de refugio, registrando el cierre de un solo campamento en las últimas 24 horas.

En el caso de los campamentos, Rodríguez detalló que la administración pública trabaja en la instalación de campamentos unifamiliares transitorios en terrazas de Ciudad Caribia, al oeste de Caracas. Según el funcionario, estas estructuras provisionales están diseñadas para ofrecer mayor privacidad que los refugios actuales y contarán con servicios de comedores comunitarios —estimados en un comedor por cada bloque de 20 casas—, áreas recreativas y zonas de emprendimiento.

El diputado justificó la velocidad de las obras bajo la necesidad de desalojar a la población damnificada que actualmente permanece albergada en escuelas públicas, con el fin de devolver la normalidad a los centros educativos.