Sube a 4,829 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela a tres semanas de la tragedia

El balance de víctimas fatales provocado por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> hace tres semanas se elevó a <b>4,829</b> fallecidos. Las autoridades de rescate sumaron este miércoles 15 de julio, 95 nuevos decesos a la contabilidad oficial de la tragedia, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Rodríguez</b>.El reporte oficial, difundido a través canales de difusión mantiene congelada la cifra de heridos en <b>16,740</b> personas, mientras que los ciudadanos declarados sin vivienda ascienden a <b>17,907</b>. Las réplicas del siniestro sísmico ocurrido el pasado 24 de junio ya suman <b>1,284</b> movimientos.A pesar del saldo trágico, la respuesta gubernamental para la reconstrucción avanza de manera lenta frente a la magnitud de la crisis. Las estadísticas del propio Ejecutivo reconocen la afectación de <b>856</b> edificios y el colapso total de otras<b> 190 </b>estructuras. Sin embargo, las autoridades venezolanas apenas iniciaron durante el pasado fin de semana el levantamiento de <b>un censo biométrico orientado a determinar el total de la demanda habitacional</b>, la cual estiman de forma preliminar en <b>25,000 </b>soluciones de vivienda.La capacidad de respuesta del Estado contrasta con las promesas de la cúpula gobernante.<b> Jorge Rodríguez</b> anunció que la mandataria encargada<b> <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez </a></b>entregará las primeras 200 viviendas en el transcurso de esta semana; una cifra que apenas cubre el <b>0.8% </b>del requerimiento habitacional estimado para las familias damnificadas. Hasta la fecha, unas<b> 20,857</b> personas permanecen alojadas en <b>106</b> campamentos provisionales de refugio, registrando el cierre de un solo campamento en las últimas 24 horas.En el caso de los campamentos, Rodríguez detalló que la administración pública trabaja en <b>la instalación de campamentos unifamiliares transitorios en terrazas de Ciudad Caribia</b>, al oeste de <a href="/tag/-/meta/caracas-venezuela">Caracas</a>. Según el funcionario, estas estructuras provisionales están diseñadas para ofrecer mayor privacidad que los refugios actuales y contarán con servicios de comedores comunitarios —estimados en un comedor por cada bloque de 20 casas—, áreas recreativas y zonas de emprendimiento. El diputado justificó la velocidad de las obras bajo la necesidad de desalojar a <b>la población damnificada que actualmente permanece albergada en escuelas públicas</b>, con el fin de devolver la normalidad a los centros educativos.