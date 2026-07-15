Diputado Samaniego descarta incorporarse a otra bancada en la Asamblea

El diputado Manuel Samaniego anunció que continuará ejerciendo sus funciones como diputado independiente durante el periodo legislativo 2026-2027 y descartó incorporarse a otra bancada dentro de la Asamblea Nacional, luego de su expulsión del movimiento independiente Vamos.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento público, en el que aseguró que mantendrá el compromiso asumido con los ciudadanos que lo eligieron en las elecciones de 2024.

“He tomado la decisión de no incorporarme ni pertenecer a ninguna otra bancada política dentro de la Asamblea Nacional”, expresó el diputado.

Samaniego sostuvo que su labor legislativa seguirá guiada por los principios de independencia, transparencia y responsabilidad, y reiteró que su prioridad será representar a los residentes del circuito 8-3.

El anuncio llega días después de que el movimiento Vamos oficializara su expulsión, junto con la de los diputados Neftalí Zamora y Carlos Saldaña, por presuntas actuaciones contrarias a los principios de la organización.

Con su decisión, Samaniego descarta una de las alternativas previstas en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional para los diputados que no pueden conformar una bancada propia. La normativa permite integrarse a otra fracción parlamentaria o a una fracción mixta, posibilidad que el diputado decidió no ejercer.

En su comunicado, el diputado también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse su salida de Vamos y aseguró que continuará impulsando una agenda enfocada en la fiscalización, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

“Mi compromiso sigue siendo con Panamá y con las personas que depositaron su confianza en mí”, señaló.

La decisión también representa una definición política en el inicio del nuevo periodo legislativo. En lugar de incorporarse a otra bancada, Samaniego optó por mantener una actuación independiente dentro del Legislativo, una posición que, según expresó, le permitirá ejercer su cargo con autonomía y responder directamente al mandato recibido en las urnas.

Con este anuncio, el diputado despeja las dudas sobre su futuro inmediato en la Asamblea Nacional y deja claro que continuará su gestión al margen de cualquier bancada política.