Mulino presenta proyectos de infraestructura y del Canal a Carlos Slim en México

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado en México con el empresario Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con el objetivo de exponer las oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura pública y en áreas del Canal de Panamá.

La reunión se llevó a cabo en la residencia particular del magnate mexicano, en el marco de una visita oficial donde el mandatario panameño estuvo acompañado por una comitiva de alto nivel que incluyó a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; al canciller, Javier Martínez-Acha; y a los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal.

Durante la cita, en la que también participaron la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler, y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez, la delegación gubernamental expuso el potencial logístico del país y las obras de infraestructura planificadas para este quinquenio.

De acuerdo con la información oficial, Mulino enfatizó los esfuerzos estatales para atraer capital extranjero, con especial foco en las oportunidades que ofrece la vía interoceánica y los planes de desarrollo del gobierno central para las empresas de capital mexicano. Por parte del empresario de las telecomunicaciones e infraestructura, participaron miembros de su entorno familiar cercano.

A pesar de la envergadura de la delegación panameña presente en la residencia de Slim, el reporte del encuentro no especificó cuáles son los proyectos de infraestructura prioritarios que se presentaron al conglomerado mexicano, ni si se establecieron compromisos concretos de inversión o licitación.