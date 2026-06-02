Panamá y Grecia firman acuerdos clave para impulsar el turismo y consultas políticas

Panamá y Grecia sellaron este martes 2 de junio una alianza estratégica en materia de turismo y diplomacia tras la reunión bilateral sostenida entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. En el encuentro, celebrado en la Mansión Máximos, ambos mandatarios fueron testigos de la firma de dos Memorandos de Entendimiento diseñados para promover el desarrollo económico tanto en el sector público como en el privado.

El primer acuerdo alcanzado establece un marco de colaboración turística con una vigencia de cinco años, renovable de forma automática. El convenio busca incentivar la cooperación institucional, el intercambio de información especializada sobre promoción e inversión, la innovación, la digitalización y la formación profesional en esta industria. Por parte de Panamá, el documento fue firmado por Gloria María de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), mientras que por la República Helénica firmó Olga Kefalogianni, ministra de Cultura.

El segundo convenio activa un mecanismo formal de consultas políticas con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y diversificar las áreas de cooperación mutua. Las partes acordaron sostener reuniones periódicas alternando las sedes entre Panamá y Atenas, o bien al margen de conferencias internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, para intercambiar opiniones sobre asuntos regionales y globales. Este acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y por su homólogo griego, el canciller Giorgio Gerapetritis.

Previo a la firma de los documentos, el mandatario panameño conversó con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas. Posteriormente, en la sesión ampliada con el primer ministro Mitsotakis, los jefes de Estado abordaron la evolución de los procesos democráticos en Latinoamérica, el sector marítimo y la industria naviera, donde “los mandatarios destacaron la importancia del sector marítimo y el comercio internacional eficiente”.

Cooperación para impulsar el comercio global

Mulino, y Tasoúlas coincidieron también en la importancia de preservar la libre navegación internacional y garantizar la estabilidad del comercio mundial, en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas.

Durante una reunión ampliada celebrada en el Palacio Presidencial de Grecia, ambos mandatarios destacaron la responsabilidad que comparten como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover la paz, el respeto al derecho internacional y el flujo seguro del comercio global.

Mulino reconoció el papel de Grecia como el mayor usuario de la bandera panameña en el hemisferio occidental dentro de su marina mercante, y reafirmó el compromiso de Panamá con la protección y respaldo de las embarcaciones que navegan bajo su registro.

”Hoy estoy en su país como señal de compromiso, de trabajo serio y objetivo para proteger a quienes portan nuestra bandera, porque detrás de ellos hay deberes, derechos y una estructura sólida, garantizada por un Estado de derecho”, expresó el mandatario panameño.

El gobernante panameño también destacó la relevancia estratégica del Canal de Panamá para el comercio internacional y recordó que la vía interoceánica mantiene su condición de neutralidad gracias a acuerdos internacionales respaldados por más de 40 países.

”Panamá posee un Canal que es neutral, producto de un pacto internacional que nos da la certeza de que, en momentos como los actuales, el país puede seguir abierto, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, a todas las naves del mundo”, afirmó.

La delegación oficial que acompañó al presidente Mulino estuvo integrada por la embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia, Julie Lymberopulos; el canciller Martínez-Acha; los ministros José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias). También participaron la administradora de la ATP; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Salomón Shamah, director general de PROMTUR; Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil; Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos; el exministro de Economía, Alberto Vallarino; y el exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta.