Capturan en Chiriquí a hombre investigado en la Operación Trillizas por nuevo caso de violación a una menor

Un hombre de 34 años fue aprehendido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, señalado por la presunta comisión del delito de violación y otros delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, informó la institución este jueves 6 de agosto.

La diligencia se realizó en el corregimiento de El Palmar, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, como parte de una investigación que permitió a las autoridades recabar elementos de convicción para vincular al sospechoso con el nuevo caso.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.

De acuerdo con la Policía Nacional, el investigado ya mantenía antecedentes por delitos contra la libertad e integridad sexual. En julio de 2023 fue aprehendido durante la Operación Trillizas, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, mediante la cual se desarticuló una presunta red dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad.

En esa investigación fueron capturadas 11 personas, entre familiares de las víctimas y presuntos clientes, incluidos funcionarios públicos.

Según las pesquisas de aquel momento, la organización ofrecía a tres adolescentes a cambio de dinero y dos de ellas, entonces de 15 y 17 años, ya habían sido madres.

En ese proceso, al hoy aprehendido se le había impuesto una medida cautelar distinta a la detención provisional.

El nuevo caso surge mientras aún permanecen las secuelas judiciales de la Operación Trillizas. En junio pasado, durante el juicio oral relacionado con esa investigación, seis de los implicados que permanecían bajo detención provisional recuperaron su libertad.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias del nuevo hecho, debido a la naturaleza del caso y a la protección de la menor involucrada.