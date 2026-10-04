Brasil irá a segunda vuelta para definir la presidencia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

Como resultado, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro definirán la Presidencia de la República en un balotaje programado para el próximo 25 de octubre.

Brasil volverá a las urnas en una reñida contienda electoral. Tras el recuento oficial de la primera vuelta celebrada este domingo 4 de octubre, ningún candidato logró superar el umbral del 50% de los votos válidos necesarios para consagrarse en primera instancia.

Los resultados confirmaron la profusa polarización que atraviesa al gigante sudamericano. Con más del 99% de las mesas escrutadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), encabezó los cómputos con aproximadamente un 47% de los sufragios.

Le siguió de cerca el presidente Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo alrededor del 45%.

El resto del electorado se fragmentó entre candidaturas menores que no lograron romper la hegemonía de las dos grandes fuerzas políticas del país.

Propuestas como las de Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) o Renan Santos (Missão) quedaron relegadas a porcentajes marginales, dejando en evidencia que los votantes optaron mayoritariamente por los dos modelos antagónicos que han dominado la escena pública en la última década.

La jornada transcurrió con normalidad bajo el sistema de urna electrónica, un mecanismo consolidado en el país para garantizar el escrutinio ágil y transparente.

Más de 150 millones de ciudadanos estaban convocados a votar en un proceso obligatorio para los alfabetizados entre 18 y 70 años.