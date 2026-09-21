  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Agencia EFE
  • 21/09/2026 07:57
Videos

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua

Colombia
fenómeno de El Niño
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua
Lo Nuevo