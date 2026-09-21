Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua

lunes 21 septiembre 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Asamblea Nacional
Cepanim
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Agencia EFE
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Agencia EFE
21/09/2026 07:57
Videos
Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
Colombia
fenómeno de El Niño
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua
Otros videos
Video: Terri Thrush apuesta por nuevas historias en la era de los creadores digitales
Videos
Una persona observa fotografías de los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' este jueves, en el Museo de Bomberos en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
(
Angel Colmenares / EFE
)
Video: El arte evoca la memoria del 11S con una muestra que elogia la resiliencia de Nueva York
Videos
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori (i), saluda al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
(
Paolo Aguilar / EFE
)
Video: Keiko Fujimori y Marco Rubio confirman el ingreso de Perú al Escudo de las Américas
Videos
Lo más leído
1
Explosión en PH Pacific Blue de Bijao: autoridades investigan posible falla en gasificación
2
Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
3
Hijo de la modelo Cindy Crawford muere a los 27 años
4
Ciudad de Panamá entre las cinco mejores de América Latina en 2026
5
Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 21 de septiembre
Últimas noticias
Lo Nuevo
El incidente ocasionó severos daños materiales y dejó con afectaciones leves a dos personas, una mujer de 53 años y un hombre. Además, otros cuatro apartamentos resultaron afectados.
(
Cedida
)
Explosión en PH Pacific Blue de Bijao: autoridades investigan posible falla en gasificación
Nacional
Además de su trayectoria profesional, Gerber había hablado públicamente sobre algunas de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida.
(
IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto via AFP
)
Hijo de la modelo Cindy Crawford muere a los 27 años
Farándula