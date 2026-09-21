Hijo de la modelo Cindy Crawford muere a los 27 años

Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años.
De acuerdo con BBC Mundo, Gerber falleció en un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles, California. Presley Gerber había siguido los pasos de su madre en la industria de la moda.
Inició su carrera como modelo y debutó en una pasarela a los 16 años, posteriormente trabajó para reconocidas firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta.
Además de su trayectoria profesional, Gerber había hablado públicamente sobre algunas de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida. Según BBC Mundo, en 2023 se refirió a sus problemas de salud mental, depresión y consumo de drogas.
En 2018, Presley apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, décadas después de que Crawford protagonizara una de las campañas más recordadas de la marca.
En julio pasado, Crawford compartió en Instagram fotografías de su hijo durante su infancia para celebrar su cumpleaños número 27. “Estoy muy orgullosa del hombre en que te has convertido, pero siempre te veré como mi niño pequeño. Te quiero”, escribió la modelo, según informó el medio.
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