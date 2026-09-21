Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 21 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este lunes condiciones de cielo nublado, lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes en distintos puntos del país, con mayor intensidad en algunas zonas durante la tarde y la noche.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias con tormentas de moderadas a fuertes, principalmente hacia el oriente de la comarca Guna Yala, mientras que en el resto de esta vertiente se prevén lluvias dispersas.

Para la tarde y la noche se anticipa un incremento de la actividad lluviosa, especialmente desde Colón hasta Bocas del Toro, con aguaceros acompañados de tormentas. En la comarca Guna Yala las lluvias serían más dispersas.

El IMHPA advierte que durante la noche existe la posibilidad de que se registren lluvias muy fuertes y persistentes en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias con tormentas en sectores de Chiriquí, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá, mientras que el resto de la vertiente presentará cielos nublados y algunas lluvias dispersas.

Durante la mañana, las condiciones lluviosas se mantendrán principalmente en Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá.

Para la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento en Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá. En otras áreas del Pacífico también podrían registrarse aguaceros moderados con tormentas y ráfagas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se situarán entre 29 °C y 31 °C.

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 3 y 7, con niveles de riesgo moderado y alto en el país.

El IMHPA recordó que en las áreas donde se presenten tormentas eléctricas pueden registrarse, además de actividad eléctrica, vientos locales fuertes en ráfagas.

También recomendó mantener precaución cuando las tormentas se desarrollen en zonas marítimas, debido a las condiciones que pueden generarse.

Asimismo, existe una mayor probabilidad de incremento en los niveles de ríos y quebradas, además del riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones y normas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).