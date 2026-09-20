Janaina Tewaney: ‘Panamá debe mantener una política exterior de balance y no alineamiento’

La exministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney, coincide con otros analistas en que el escenario internacional atraviesa una transformación profunda que ha dejado desfasado el orden construido tras la Segunda Guerra Mundial. La distribución del poder entre las potencias ha cambiado, pero la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU, creada en 1945 y dominada por Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, permanece prácticamente intacta. “Los centros de poder del mundo ya no compaginan con la realidad del Consejo de Seguridad”, sostiene. Aunque en la Asamblea General cada Estado tiene un voto, las decisiones coercitivas dependen del Consejo, donde persiste esa contradicción institucional. Esta semana comienza la semana de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde se espera la participación del presidente de la República José Raúl Mulino. Sobre la mesa pesan el avance de la guerra, la crisis climática, los riesgos que plantea la inteligencia artificial y la urgencia de renovar los organismos multilaterales. En ese escenario, Panamá llega al encuentro mientras ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y enfrenta amenazas a su soberanía, temas que analiza la exministra en entrevista con La Estrella de Panamá.

Transición turbulenta

China ocupa ahora un lugar mucho más importante, mientras otras potencias y actores regionales han adquirido mayor peso, como India o el propio Brasil en América Latina. Para Tewaney, cuando los centros de poder dejan de coincidir con las estructuras institucionales, también comienza a desaparecer la unidad de objetivos que permitió crear esas instituciones. El resultado es que la ONU está cada vez más limitada frente a conflictos como la guerra en Ucrania e Irán o el genocidio en Gaza. Tewaney utiliza una imagen particularmente gráfica para describir este momento: “Es un parto doloroso que va a crear un nuevo bebé, un nuevo orden internacional”. Bajo esta lectura, señala que esa transición todavía no tiene una forma definida, en la que el nuevo sistema internacional no ha terminado de abandonar el orden anterior, pero tampoco ha terminado de construir el que viene. Un contexto en el que, subraya, no se puede descartar la aparición de nuevos conflictos o el agravamiento de algunos en curso. Esa transformación también explica, desde su perspectiva, el debilitamiento del actual esquema multilateral y el cambio de comportamiento de Estados Unidos. “Estados Unidos no puede tener el control ya del mundo, ha sido desafiado en el control de los océanos, sobre las líneas marítimas y en otras partes del mundo. Washington está atravesando un proceso de repliegue después de décadas en las que ocupó una posición central en el orden internacional”, afirma, parecido a lo que le ocurrió a Gran Bretaña a finales del siglo XIX. No se trata solamente, sostiene, de una decisión asociada a un gobierno determinado como la actual administración de Donald Trump, sino de un fenómeno más amplio. El poder estadounidense ha sido desafiado en ámbitos que durante décadas fueron fundamentales para su influencia, tanto en lo comercial como en lo político e ideológico, poniendo en cuestión su capacidad para establecer las reglas del sistema internacional. El vacío que deja una potencia en retirada, sin embargo, no necesariamente es ocupado inmediatamente por otra. Para Tewaney, esa es precisamente una de las características más complejas del momento actual. En lugar de una sustitución ordenada de un centro de poder por otro, están apareciendo múltiples potencias regionales que buscan ampliar su influencia. China e India son parte de ese proceso, pero no son los únicos actores. Turquía también aparece como un actor regional con capacidad de influir. Un escenario que, subraya la exministra, no necesariamente se vaya a solucionar con una “única gran confrontación” entre Estados Unidos y China. Además, advierte que está el riesgo de la proliferación de más conflictos regionales vinculados con la competencia entre diferentes centros de poder. En medio de esta fragmentación, Tewaney identifica un área en la que Naciones Unidas podría recuperar capacidad de convocatoria: la inteligencia artificial. Esa tecnología podría convertirse en uno de esos objetivos comunes porque sus riesgos trascienden las fronteras nacionales, como han reconocido algunas de las grandes empresas que desarrollan esas herramientas. La excanciller considera que existe una necesidad urgente de establecer mecanismos universales de regulación y que Naciones Unidas podría asumir un papel de liderazgo en esa discusión. “La inteligencia artificial sin regulaciones y control ya es una amenaza real, ya no es un cuento del cine ni ciencia ficción”, advierte.

Panamá, el desafío de la neutralidad