‘Lombana debe explicar al país’: Cedeño reacciona a su encuentro con Martinelli

El diputado Ernesto Cedeño marcó distancia de la reunión que sostuvieron el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, y el expresidente Ricardo Martinelli, y aseguró que la bancada Seguimos no avalará ninguna iniciativa de amnistía que pueda beneficiar a personas procesadas o condenadas por delitos comunes. La posición de Cedeño se conoció al ser consultado por La Estrella de Panamá, luego de que MOCA se pronunciara sobre el encuentro entre Lombana y Martinelli en Colombia. El colectivo aclaró que la reunión no representa un acuerdo político ni una alianza electoral de cara a 2029 y explicó que ambos dirigentes conversaron, entre otros asuntos, sobre cambios al sistema electoral. Cedeño explicó que los cuatro diputados de la bancada Seguimos —Ernesto Cedeño, Grace Hernández, José Pérez Barboni y Betserai Richards— no fueron consultados previamente sobre la reunión ni recibieron información sobre sus resultados. El diputado agregó que desconoce qué se conversó durante el encuentro y las razones específicas que llevaron a Lombana a reunirse con Martinelli.

Posición sobre amnistía

Ante las especulaciones surgidas después del encuentro, la bancada Seguimos emitió el sábado 19 de septiembre un comunicado en el que dejó clara su posición frente a cualquier eventual proyecto de amnistía. Los diputados afirmaron que no apoyarán ninguna iniciativa que pueda generar impunidad o beneficiar intereses particulares por encima de la justicia. También señalaron que fiscalizarán cualquier propuesta legislativa que, bajo cualquier figura legal, pueda tener ese efecto. Cedeño explicó que la bancada decidió hacer esta precisión para evitar que el encuentro entre Lombana y Martinelli sea interpretado como un respaldo de los diputados de Seguimos a una eventual propuesta de amnistía. El diputado sostuvo que, desde su análisis, la amnistía está vinculada a delitos políticos, y afirmó que en Panamá no existe actualmente una persona condenada por un delito de esa naturaleza. La Asamblea Nacional ha discutido anteriormente proyectos relacionados con la amnistía. En abril de 2025, por ejemplo, la Comisión de Gobierno analizó el proyecto de Ley 235, que decretaba amnistía por delitos políticos, pero decidió rechazarlo en esa instancia con cinco votos en contra y dos a favor. Más allá de la posición sobre una eventual amnistía, el diputado consideró que Lombana debería explicar públicamente las razones que motivaron su encuentro con Martinelli. El integrante de la bancada Seguimos dijo que ha observado en redes sociales una reacción mayoritariamente negativa o de desconcierto ante la noticia de la reunión. “Yo creo que el señor Ricardo Lombana debería conversar con el país sobre por qué la reunión, los beneficios o no de la misma”, manifestó. Según Cedeño, una explicación pública permitiría que los ciudadanos valoren por sí mismos los motivos del encuentro una vez que comienzan a generarse movimientos políticos con miras a las elecciones de 2029, aunque MOCA ha insistido en que la reunión no constituye una alianza electoral.

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