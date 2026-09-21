Colón exige aprobar Ley de Puerto Libre para reactivar la economía y el empleo

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, manifestó su respaldo a las reformas de la Ley de Puerto Libre, al destacar que forma parte de la Junta Asesora que analizó los artículos de la normativa. Según explicó, el objetivo de las modificaciones es fortalecer el sistema y ampliar los beneficios económicos para la provincia. “Sí estoy de acuerdo con la modificación a las reformas de la Ley de Puerto Libre porque yo pertenezco a la Junta Asesora, así que también participamos en el análisis de los artículos para modificar la ley”, afirmó Galván durante un encuentro con medios locales. El alcalde subrayó que la iniciativa busca dinamizar la economía de Colón, atraer nuevas inversiones y generar empleos en una provincia que enfrenta altos índices de desempleo. Sin embargo, advirtió que hasta el momento no han recibido ninguna señal de avance por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de respuestas del MEF en ese sentido”, lamentó.

Respaldo

Empresarios de Colón desde hace un mes vienen reiterando la necesidad de que el Gobierno Nacional apruebe cuanto antes las reformas a la Ley de Puerto Libre. “La situación actual de empleo es seria y cada empresa que cierra es muy lamentable”, advirtió la presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, Lissy Jované. La presidenta explicó que la ley, actualmente detenida en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no debe verse como un simple incentivo fiscal, sino como un mecanismo de reactivación económica integral para el casco de Colón y sus 16 calles. “Esto es una ley de reactivación económica para la provincia de Colón, que va a permear a toda la provincia y es tan necesaria”, subrayó. Además, Jované recordó que Colón enfrenta graves problemas de infraestructura, como la falta de agua potable y deficiencias en el alcantarillado, lo que limita la confianza empresarial. “Tenemos una ciudad que clama porque se arregle la infraestructura”, señaló Para ella, la aprobación de la ley debe ir acompañada de inversiones públicas que devuelvan seguridad y respaldo a las pequeñas y medianas empresas.

Incentivos

Hasta el momento, los nacionales, extranjeros residentes y turistas pueden adquirir exentos de impuestos productos de tecnología, ropa, artículos de bebé, bolsas y maletines, artículos de belleza, juguetes, suplementos de oficina, artículos deportivos, artículos domésticos, confitería, artículos musicales, artículos navideños, calzados, joyería, perfumería y cosméticos. Los panameños y extranjeros residentes pagan 0 % de impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios y 0 % en impuesto selectivo al consumo, en compras semestrales de hasta $1,000 mensuales y $2,000 por año, con garantía de la mercancía, mientras que turistas y pasajeros en tránsito no pagan impuestos ni tienen límite de suma. La reforma contempla beneficios inmobiliarios para quienes inviertan en proyectos como cafeterías o locales frente al mar, y exoneraciones fiscales para comercios inscritos en el sistema Colón Puerto Libre.