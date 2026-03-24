Así operaba el hombre detenido por explotación de menores en Panamá: ofrecía trabajos falsos

Un hombre de 28 años fue aprehendido en Panamá por su presunta vinculación con una red de explotación sexual que afectaba a mujeres y menores de edad, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre este delito en el país.

La captura se realizó en el sector de San Isidro, en San Miguelito, durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de una investigación que se mantenía en curso desde 2025.

Según las autoridades, el sospechoso utilizaba un método de captación que comenzaba en discotecas, bares y fiestas privadas, donde ofrecía supuestas oportunidades de trabajo a sus víctimas.

Sin embargo, posteriormente eran utilizadas para explotación sexual, siendo incluso promocionadas en redes sociales a cambio de dinero.

Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades lograron recabar indicios clave que fortalecen el caso, el cual ahora pasa a una nueva fase judicial.

El hombre será presentado ante un juez de garantías, donde se legalizará su aprehensión, se le formularán cargos y se definirán las medidas cautelares correspondientes.

Este caso no es aislado. En las últimas semanas, se han reportado otras investigaciones y capturas relacionadas con delitos sexuales en Panamá, lo que evidencia la persistencia de estas redes y la necesidad de reforzar la vigilancia y prevención, especialmente en entornos digitales y sociales.

Las autoridades hicieron un llamado a padres y familiares a mantenerse atentos a las actividades de niños, niñas y adolescentes, así como a verificar cualquier oferta laboral sospechosa que circule en redes sociales o espacios informales.