¿Qué se sabe de los ‘Freaks Off’ de Diddy y quiénes asistieron?

Tras el arresto de Sean ´Diddy´ Combs y las acusaciones en su contra de extorsión, tráfico sexual y prostitución, los ‘Freak Off Parties’ han sido un elemento clave y de mucho enfoque, sobre todo porque el magnate pasó años presumiendo sobre ellas y los famosos que acudían.

En un fragmento de su entrevista de 2002 con Conan O’Brien, Diddy dio su consejo para una buena fiesta: “Muchas mujeres beben agua en las fiestas, así que si no tienes lo que necesitan, se irán. Hay que hacer que se queden. Hay que poner cerraduras en las puertas... Es un poco pervertido”.

Previo a los ‘Freak Offs’, el rapero organizaba otras fiestas conocidas como las ‘White Parties’ las cuales se celebran durante el Labor Day (el Día del Trabajador en Estados Unidos, el primer lunes de septiembre) y se requería vestimenta de color blanco. Eran un evento de gran glamur y emoción durante la década del 2000. En caso de no llevar dicho tono, se le negaba la entrada al individuo.

A dichas fiestas asistían celebridades como Jay Z, Beyoncé, Leonardo Dicaprio o Mariah Carey. En la lista de invitados también figuraban personajes como Khloé Kardashian quien en 2014 en un episodio de ‘Keeping Up With The Kardashians’ habló con sus hermanas sobre una fiesta de Diddy. “Creo que la mitad de las personas allí estaban desnudas”, dijo.