Excavan en el rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México tras denuncias de presuntas menores enterradas

Una nueva investigación ha puesto nuevamente en el centro del escándalo al antiguo rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México.

Equipos de autoridades estatales comenzaron excavaciones en la extensa propiedad conocida como Zorro Ranch, luego de que documentos y testimonios revelaran la posibilidad de que dos niñas víctimas de abuso hayan sido asesinadas y enterradas en los terrenos del lugar.

La búsqueda se realiza en colinas y zonas montañosas cercanas al rancho, una finca aislada situada a unos 50 kilómetros de Santa Fe. El operativo fue ordenado después de que la Fiscalía de Nuevo México reabriera una investigación que había quedado inconclusa años atrás.

Las filtraciones que encendieron las alarmas

El nuevo operativo surgió tras la publicación de documentos vinculados al caso Epstein que incluyen un correo electrónico enviado en 2019 por una persona que afirmaba haber trabajado en el rancho.

En ese mensaje se aseguraba que dos niñas extranjeras habrían sido estranguladas y posteriormente enterradas en la propiedad.

Aunque la veracidad de esa denuncia aún no ha sido confirmada, las autoridades consideran que la información es suficientemente grave como para realizar excavaciones y revisar nuevamente el terreno.

La investigación también intenta determinar si el rancho pudo haber sido escenario de otros delitos vinculados a tráfico sexual de menores.

El rancho que durante años permaneció sin registrar

Uno de los aspectos que más ha generado controversia es que, a pesar de las numerosas acusaciones contra Epstein, la propiedad nunca había sido investigada exhaustivamente por agentes federales.

El complejo, de miles de hectáreas, fue adquirido por Epstein en 1993 y cuenta con una enorme mansión, pista de aterrizaje privada y varias edificaciones distribuidas en el terreno.

Diversas víctimas afirmaron en procesos judiciales que fueron llevadas a esta finca, donde supuestamente ocurrieron episodios de abuso sexual y fiestas privadas con figuras influyentes.