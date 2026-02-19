De duque a detenido: la caída de Andrés Mountbatten-Windsor por sus vínculos con Epstein

Epstein y Mountbatten-Windsor se conocieron en 1999 a través de la expareja y cómplice del primero Ghislaine Maxwell, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena en una cárcel de Texas (Estados Unidos) de 20 años al ser encontrada culpable de tráfico sexual de menores. Maxwell era conocida no solo por ser la hija del magnate de la prensa Robert Maxwell, sino por ser una persona muy relacionada con la clase alta británica.Es entonces que se encontraron en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el año 2000, se dieron cita nuevamente en el castillo de Windsor para celebrar el cuadragésimo cumpleaños del entonces monarca. Mountbatten-Windsor alegó posteriormente en una entrevista con la cadena británica<b> BBC </b>que la amistad entre ambos llegó a su fin en el 2010, al ser fotografiado caminando junto a Epstein en el parque Central Park de Nueva York.Dos años antes, en 2008, Epstein fue hallado culpable en el estado de Florida por 'solicitar la prostitución de una menor de edad'.