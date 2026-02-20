Epstein: investigan denuncia sobre posibles mujeres extranjeras enterradas en su rancho en Nuevo México

Las autoridades de Nuevo México han puesto el foco en una denuncia particularmente grave tras reabrir la investigación sobre el antiguo Zorro Ranch, propiedad que perteneció al financiero Jeffrey Epstein.

El nuevo impulso del caso surge a partir de documentos federales recientemente revisados que incluyen una carta anónima con una acusación inquietante: la posible existencia de dos mujeres extranjeras enterradas en el terreno.

La información, contenida en archivos previamente sellados, menciona que las presuntas víctimas serían mujeres provenientes del extranjero y que habrían sido sepultadas dentro de la extensa propiedad ubicada al sur de Santa Fe.

Aunque la afirmación no ha sido corroborada públicamente, fiscales estatales confirmaron que será evaluada como parte de la nueva etapa de investigación.

El fiscal general estatal, Raúl Torrez, explicó que la reapertura del caso responde a “nuevos elementos” surgidos tras la publicación de miles de páginas relacionadas con el entramado judicial de Epstein.

Entre esos documentos figura la denuncia que apunta directamente al rancho como posible escenario de hechos aún no esclarecidos.

Las autoridades no han confirmado excavaciones ni hallazgos hasta el momento, pero indicaron que cualquier señalamiento de esta naturaleza será tratado con la máxima seriedad, incluyendo la posibilidad de realizar búsquedas forenses si la evidencia preliminar lo justifica.

Tampoco se ha determinado la identidad de las presuntas víctimas ni su nacionalidad.

El rancho, que estuvo bajo control de Epstein desde la década de 1990 hasta su muerte en 2019, ha sido mencionado en investigaciones anteriores por supuestos encuentros con jóvenes mujeres y visitantes internacionales.

Sin embargo, hasta ahora no se habían hecho públicas acusaciones relacionadas con posibles entierros clandestinos en el lugar.

La reapertura de la pesquisa ocurre en paralelo a una comisión legislativa estatal que busca revisar lo sucedido en la propiedad y determinar si hubo omisiones institucionales en años anteriores.

Por ahora, no se han presentado nuevos cargos, pero el énfasis en la denuncia sobre mujeres extranjeras añade una dimensión más delicada a un caso que sigue generando repercusiones internacionales.