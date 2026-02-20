Funcionario del Canal de Panamá resulta afectado en accidente ferroviario en Miraflores

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reveló este viernes 20 de febrero que en horas de la mañana se registró un accidente en la vía del ferrocarril, a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores, que involucró a un tren y a un colaborador de la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial de la ACP, tras el incidente se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Canal de Panamá brindaron los primeros auxilios en el lugar y coordinaron el traslado del afectado a un centro hospitalario para su debida atención médica.

Como medida preventiva, el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanecerá cerrado temporalmente mientras se atiende la situación.

Además, la entidad indicó que se han habilitado rutas alternas por los sectores de Balboa y Corozal para los colaboradores vinculados con la operación canalera, a fin de minimizar el impacto en las actividades regulares.

La Autoridad del Canal de Panamá agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante esta situación.