José María Balcázar podría pasar de presidente de Perú a reo rebelde: ¿Qué se sabe hasta ahora?

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, fue citado por el Poder Judicial a presentarse en un juicio oral programado para el 16 de junio de 2026 en relación con una investigación por presunta apropiación ilícita de fondos durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

La resolución judicial, emitida por elSegundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, fija la fecha de la audiencia principal y también establece citas adicionales para el 23 y 30 de junio, que podrán realizarse de manera presencial o virtual según lo determine el tribunal.

Según la acusación fiscal, Balcázar está implicado en irregularidades relacionadas con la gestión financiera de la organización gremial, específicamente por presuntas fallas en la rendición de cuentas sobre ingresos y aportes recaudados entre 2019 y 2022, período en el que ejerció como decano del ICAL.

La citación incluye un apercibimiento claro: la presencia del mandatario en las audiencias es obligatoria. De no comparar sin una justificación válida, el juzgado podríadeclararlo reo contumaz, situación que permitiría la emisión de órdenes de captura a nivel nacional y el desarrollo del proceso sin su participación directa.

Este escenario surge apenas horas después de que Balcázar asumiera la presidencia de la República tras ser nombrado jefe del Congreso y, en virtud de la sucesión constitucional, sustituir al presidente censurado.

Hasta ahora el presidente de Perú, José María Balcázar, no ha hecho declaraciones públicas específicamente sobre su citación a juicio oral. Los medios no han reportado mensajes oficiales o pronunciamientos directos de Balcázar sobre ese proceso penal concreto.