Justicia peruana cita a José María Balcázar a juicio oral por apropiación ilícita

El Poder Judicial de Perú ha citado formalmente a juicio oral al nuevo presidente de la República, José María Balcázar Zelada. La citación se da en menos de 24 horas de haber llegado al poder. Ahora, deberá responder ante los tribunales por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). La resolución judicial marca el inicio de la etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad penal del legislador por hechos que se remontan a su periodo como decano de la mencionada institución gremial entre los años 2019 y 2020.

El origen de la acusación

La fiscalía sostiene que, durante su mandato al frente del ICAL, Balcázar habría gestionado de manera irregular los fondos de la institución. La acusación principal se centra en la presunta retención o desvío de cuotas y aportes que debían ser destinados a fines institucionales, pero que, según las investigaciones preliminares, no cuentan con el respaldo contable debido. A lo largo de la etapa de investigación preparatoria, se han presentado diversos peritajes financieros que sugieren un desbalance en las cuentas del Colegio de Abogados bajo su administración, lo que llevó a la justicia a considerar que existen elementos de convicción suficientes para llevar el caso a un debate público y contradictorio.

Un perfil polémico en el Congreso

José María Balcázar no es ajeno a la controversia. Como miembro del Congreso de la República, ha sido una figura vocal en diversas comisiones, incluyendo la de Constitución y Reglamento. Su situación jurídica actual genera un impacto directo en la imagen del Legislativo, que ya enfrenta altos niveles de desaprobación ciudadana. Expertos constitucionalistas señalan que, aunque Balcázar goza de la presunción de inocencia, el inicio del juicio oral debilita su posición política y podría derivar en sanciones administrativas dentro de la Comisión de Ética del Congreso, independientemente del fallo penal.

Implicaciones del juicio