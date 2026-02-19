Justicia peruana cita a José María Balcázar a juicio oral por apropiación ilícita

El Poder Judicial de Perú ha citado formalmente a juicio oral al nuevo presidente de la República, José María Balcázar Zelada. La citación se da en menos de 24 horas de haber llegado al poder. Ahora, deberá responder ante los tribunales por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).La resolución judicial marca el inicio de la etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad penal del legislador por hechos que se remontan a su periodo como decano de la mencionada institución gremial entre los años 2019 y 2020.