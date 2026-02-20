  1. Inicio
Junta Comunal de Tocumen rompe el silencio tras polémica por buses en carnavales

Aclaran uso de vehículos oficiales: eran para retiro espiritual, no para fiestas
Emiliana Tuñón
  • 20/02/2026 08:31
Autoridades de Tocumen aseguran que los buses prestaban apoyo a una actividad religiosa previamente autorizada.

La Junta Comunal de Tocumen aclaró, mediante un comunicado oficial, las recientes publicaciones que circularon en redes sociales sobre el supuesto uso indebido de buses oficiales de la institución durante los carnavales en Penonomé.

La representante Arielis Barría informó a la ciudadanía que los vehículos señalados se encontraban brindando apoyo de transporte a una iglesia de la localidad, la cual solicitó formalmente el servicio para el desarrollo de un retiro espiritual previamente organizado.

“Es importante aclarar que el apoyo comunitario forma parte de nuestras funciones y compromiso con las organizaciones del corregimiento que requieran colaboración, siempre cumpliendo con los permisos y procedimientos correspondientes”, señala parte del comunicado.

Además, se indicó que los buses contaban con la autorización necesaria para realizar el traslado.

“Rechazamos categóricamente las insinuaciones que buscan desinformar y desprestigiar la labor que realizamos en beneficio de nuestra comunidad”, añade el pronunciamiento.

