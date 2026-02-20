Junta Comunal de Tocumen rompe el silencio tras polémica por buses en carnavales

La Junta Comunal de Tocumen aclaró, mediante un comunicado oficial, las recientes publicaciones que circularon en redes sociales sobre el supuesto uso indebido de buses oficiales de la institución durante los carnavales en Penonomé.

La representante Arielis Barría informó a la ciudadanía que los vehículos señalados se encontraban brindando apoyo de transporte a una iglesia de la localidad, la cual solicitó formalmente el servicio para el desarrollo de un retiro espiritual previamente organizado.