Junta Comunal de Tocumen rompe el silencio tras polémica por buses en carnavales

La <b><a href="/tag/-/meta/junta-comunal">Junta Comunal de Tocumen</a></b> aclaró, mediante un comunicado oficial, las recientes publicaciones que circularon en redes sociales sobre el supuesto uso indebido de buses oficiales de la institución durante los carnavales en <b>Penonomé</b>.La representante <b>Arielis Barría</b> informó a la ciudadanía que los vehículos señalados se encontraban brindando apoyo de transporte a una iglesia de la localidad, la cual solicitó formalmente el servicio para el desarrollo de un retiro espiritual previamente organizado.