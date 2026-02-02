Varela Leaks: la Fiscalía admite querella, señala delitos graves y deja latente una investigación al expresidente

La Procuraduría General de la Nación admitió una querella penal vinculada al caso conocido como Varela Leaks, en la que se investigan presuntas conductas delictivas relacionadas con injerencia en la administración de justicia, delincuencia organizada, tráfico de influencias, simulación de hecho punible y asociación ilícita para delinquir.

Según se informó, la querella fue admitida contra la exprocuradora, Kenia Porcell y el exjefe del Consejo de Seguridad Rolando, López Pérez, mientras que el expresidente Juan Carlos Varela quedó excluido de esta fase debido a su blindaje jurídico por su condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

No obstante, la Fiscalía dejó constancia de que si de la investigación surgen nuevos elementos probatorios, podrían remitirse copias autenticadas a la Corte Suprema de Justicia para que esta evalúe abrir una investigación de oficio contra el exmandatario.

Delitos señalados y alcance del caso

De acuerdo con los abogados querellantes, las conductas investigadas se enmarcan en delitos contra la administración de justicia y contra la personalidad interna del Estado.

Entre los señalamientos figuran uso indebido de la autoridad, manipulación de investigaciones y presentación irregular de comunicaciones, todo dentro del contexto de los Varela Leaks, cuya existencia fue reconocida públicamente por el propio exmandatario en una entrevista televisiva.

Los juristas sostienen que la sola admisión de la querella evidencia una posible injerencia del expresidente en procesos judiciales, lo que —de comprobarse— podría abrir la puerta a nulidades de sentencias dictadas en ese periodo, incluyendo casos de alto perfil como el del empresario Germán Eliezer Chani y otros procesos emblemáticos, entre ellos el del expresidente Ricardo Martinelli Berlusconi.

Defensa de afectados: “un paso para la democracia”

El abogado Fermín García, parte de la defensa de uno de los presuntos perjudicados, calificó la admisión de la querella como “un paso para la democracia”.

Señaló que la investigación permitirá esclarecer responsabilidades respetando la presunción de inocencia, y precisó que los hechos denunciados incluyen simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales (artículo 384 del Código Penal), así como delitos contra la personalidad interna del Estado (artículo 435).

La causa quedó registrada en la carpetilla 2025-306760, y el abogado Roiz Navarro deberá notificarse este lunes a las 11:30 a.m. ante el Ministerio Público.

Mientras avanza la investigación, el Ministerio Público deberá determinar si existen méritos suficientes para ampliar el alcance del proceso y, eventualmente, activar instancias superiores en relación con el exmandatario amparado por fuero.