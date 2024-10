El presidente Mulino y los Varela Leaks

Recientemente, el día jueves 3 de octubre de 2024, en la conferencia de prensa que viene haciendo todos los jueves el excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Mulino, él mismo hizo referencia a la designación de los dos procuradores, trayendo el tema de los Varela Leaks, y señalando el daño que se le hizo, y a otros, en la administración Varela, en especial bajo la llamada “Procuraduría Paralela” donde se destruyó la honra de mucha gente, en complicidad con un diario -periódico- y la “procuradora títere”.

Sobre el particular, soy testigo y víctima del daño hecho a mi imagen por la exprocuradora respecto a una supuesta grabación que “yo le confesé”; pero que nunca le confirmé y mucho menos demostré con prueba, siendo irresponsable de sacar al aire un vídeo en youtube, pre grabado, y que los “Varela Leaks”, que salieron a la luz pública el 5 de noviembre de 2019, demuestran cómo se manejó ese nefasto episodio, que al día hoy, un diario de circulación nacional, volvió a hacer publicación de lo mismo sin jamás comprobar la veracidad, existiendo sólo la versión de la exfuncionaria, reiterando mi persona en distintas ocasiones y en diferentes foros la inexistencia de ello; y, que en su momento, me contuve de demandarlos (querella) por estar ocupando un alto cargo bajo la creencia del principio de libertad de prensa e información, pero con mayor peso, porque sé que no avanzaría una investigación al respecto.

Lo lamentable de todo esto es que se siga utilizando una mentira mil veces para hacerla una verdad, al mejor estilo del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, y que parece les ha funcionado ante algunos inocentes internautas que interactúan en redes sociales, los cuales muchos son manipulables creando una opinión pública distorsionada de la realidad; pero peor aún, que algunos periodistas con poca ética repliquen.

Así las cosas, al emitir estas declaraciones el señor presidente, nos avocamos a leer el historial de su cuenta X, antes twitter, y observamos que el mismo hace referencia muchas veces -antes de llegar a la presidencia- a los llamados Varela Leaks, sin que conozcamos ciertamente la suerte de eso, si se dio alguna investigación, qué avance ha tenido, etc. Lo cierto de todo es que muchos señalan que las comunicaciones que se dieron vía WhatsApp son ciertas, porque algunos actores expresan que coincide en días, horas, minutos y segundos con las distintas situaciones que atravesaron, tal como expresó el presidente Mulino en su cuenta de red social las veces que hacía alusión a los Varela Leaks.

La enseñanza de todo esto es que más nunca debe existir un procurador o procuradora general de la Nación que esté al servicio de un presidente para supuestamente perseguir a “enemigos”, donde se violenten los derechos humanos, específicamente los derechos y garantías que tienen todas las personas, con el fiel cumplimiento del debido proceso y respeto de la dignidad humana. Más sobre esto último, donde era evidente que muchas veces antes que se diera una actuación por una autoridad de instrucción, ya un medio (periódico) tenía la información que era de primera plana al día siguiente, siendo rápidamente difundido ahora con el uso de las plataformas digitales, afectando y dañando la imagen de mucha gente inocente, creando un ambiente de odio.

Esperemos que de ser ratificado satisfactoriamente el procurador general de la Nación designado y tomar posesión en el mes de enero de 2025, pueda hacerse una investigación exhaustiva de muchas irregularidades y supuestos delitos que la población reclama, como son los auxilios económicos en Ifarhu, el cobro de salarios de funcionarios fallecidos en Meduca, entre tantos otros que se publicitan.

¡Amanecerá y veremos!