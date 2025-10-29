Solemne quema de banderas marca el inicio del mes de la patria en Panamá

La<b> <a href="/tag/-/meta/gobernacion-de-panama">Gobernación de Panamá</a></b> llevó a cabo este miércoles 29 de octubre, la tradicional <b>ceremonia de quema de banderas</b>, un acto solemne que antecede las celebraciones del <b><a href="/tag/-/meta/mes-de-la-patria">mes de la patria</a></b> y que tiene como propósito <b>dar un retiro digno a los pabellones nacionales deteriorados</b>.El evento estuvo encabezado por la <b>gobernadora <a href="/tag/-/meta/mayin-correa">Mayín Correa</a></b> y contó con la presencia de la <b>primera dama de la República, <a href="/tag/-/meta/maricel-de-mulino">Maricel de Mulino</a></b>, así como representantes de bandas oficiales, cadetes y miembros de las muchachas guías, quienes acompañaron el acto cívico.Durante su intervención, la gobernadora Correa recordó el origen de esta ceremonia, sustentada en una <b>ley que prohíbe el uso indebido de las banderas nacionales</b> y establece el procedimiento para su retiro y quema.<i>'El legislador, hace muchos años, se dio cuenta de que las banderas usadas se utilizaban como trapos o manteles, y eso era un insulto a uno de los símbolos más importantes de la República de Panamá'</i>, expresó Correa.<i>'Por eso se legisló para que las gobernaciones, con apoyo de las muchachas guías, recogieran las banderas en mal estado y las incineraran de manera solemne'</i>, añadió.La gobernadora explicó que la ley también <b>especifica el uso de leña de nance para la incineración</b>, y que <b>las cenizas deben ser enterradas</b>, nunca arrojadas al mar ni a la basura.<i>'Nosotros tenemos una tumba donde hemos colocado las cenizas de todas las banderas que hemos quemado durante mi gestión. Hoy tenemos casi mil banderas para incinerar'</i>, detalló.Correa destacó que la <b>Gobernación es la única institución autorizada por ley para realizar este acto</b>, el cual debe efectuarse en los días previos al inicio de noviembre, mes en que el país conmemora su independencia y soberanía.