Aeronáutica Civil investiga accidente de avioneta en la calzada de Amador

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil" target="_blank">La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)</a> informó la mañana de este jueves 11 de diciembre que el accidente aéreo ocurrido en el área de la calzada de Amador fue a las 9:50 p.m.<b>El suceso involucró una aeronave modelo BE33 con la matrícula HP33.</b><b>SIN VÍCTIMAS MORTALES</b>Según el comunicado de la AAC, las dos personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica.