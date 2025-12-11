Aeronáutica Civil investiga accidente de avioneta en la calzada de Amador

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó la mañana de este jueves 11 de diciembre que el accidente aéreo ocurrido en el área de la calzada de Amador fue a las 9:50 p.m.

El suceso involucró una aeronave modelo BE33 con la matrícula HP33.

SIN VÍCTIMAS MORTALES

Según el comunicado de la AAC, las dos personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica.