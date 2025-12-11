  1. Inicio
Nacional

Aeronáutica Civil investiga accidente de avioneta en la calzada de Amador

La AAC confirmó que, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales tras el incidente. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/12/2025 11:14
La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó la mañana de este jueves 11 de diciembre que el accidente aéreo ocurrido en el área de la calzada de Amador fue a las 9:50 p.m.

El suceso involucró una aeronave modelo BE33 con la matrícula HP33.

SIN VÍCTIMAS MORTALES

Según el comunicado de la AAC, las dos personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica.

La AAC confirmó que, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales tras el incidente.

Inmediatamente, después de recibir el aviso, los funcionarios de la AAC activaron los protocolos de emergencia y coordinaron la respuesta con las entidades de seguridad.

Los bomberos realizan labores para limpiar el combustible de los paños de la vía de la calzada de Amador.
Los bomberos realizan labores para limpiar el combustible de los paños de la vía de la calzada de Amador. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Actualmente, el personal técnico de la AAC se encuentra realizando labores de verificación técnica y la recolección de información preliminar en el sitio.

La AAC continuará con la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente, adhiriéndose a los estándares nacionales e internacionales de seguridad operacional.

